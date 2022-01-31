Чипы будут в дефиците еще почти два года

Дефицит чипов может сохраниться на рынке до конца 2023 года, прогнозируют аналитики IDC. Причина - неверная расстановка приоритетов производителями микроэлектроники, в результате чего выпускаются новейшие дорогостоящие компоненты, а выпуск продукции для массового рынка недофинансирован.

Одной из причин дефицита чипов стали малые объемы инвестиций в не являющиеся передовыми техпроцессы. В результате сохраняется дефицит крайне востребованной продукции, которая выпускается на "морально устаревшем" оборудовании, отмечают эксперты. В частности, речь идет о чипах с техпроцессом 40 нанометров и старше - такие используются в автомобильной электронике, контроллерах LCD-дисплеев и управления питанием.

Доля такой продукции достигала в 2021 году 67% от всего объема производства. В то время как доля новейших решений лишь 15%, однако приносит производителям до 45% дохода, что делает расстановку приоритетов очевидной. Расплачивается за сложившийся дисбаланс потребитель. Автопроизводители вынуждены использовать более дорогие компоненты и делать акцент на производстве автомобилей дорогого ценового сегмента, что привело к росту средней цены нового автомобиля в 2021 году.

Для российских предприятий удачно складывается рыночная конъюнктура. В России есть технические возможности по выпуску микроэлектроники по техпроцессам 65-90 нанометров. Например, в Зеленограде на производстве "Микрон". Сейчас хороший шанс встроиться в мировые производственные цепочки. Тем более что это полностью укладывается в стратегию развития отечественной микроэлектроники.

В минпромторге разделяют обеспокоенность рисками дисбаланса. Во избежание этого сформированы два подхода к финансированию передовых электронных разработок и массовой продукции. "Для наиболее сложных и объективно более дорогостоящих, но ориентированных на освоение передовых технологий, проектов реализуется финансирование в виде госконтракта на разработку. А для менее дорогих и сложных проектов, но с потенциалом массовых рынков реализуется поддержка в виде субсидирования части затрат дизайн-центров на разработку", - сообщили "РГ" в минпромторге.

Рынок полупроводникового производства до 2025 год обещает среднегодовой рост в 12%

"Экономическая целесообразность для разработчиков в таких проектах очевидна - высокая стоимость контрактов на такие разработки, высокая цена будущих изделий на рынке и экспортный потенциал за счет уникальных характеристик передовых разработок, - отмечает исполнительный директор "АКРП-Консорциум дизайн-центров" Вера Смирнова. - Но есть меры поддержки Минпромторга России, которые ориентированы преимущественно на более массовые разработки для гражданского рынка. И сами дизайн-центры стараются осваивать разные ниши".

Однако окно возможностей вскоре может захлопнуться. Аналитики представили позитивные прогнозы. Начиная с 2023 года, когда будут построены новые заводы, производственные мощности в Азиатско-Тихоокеанском регионе начнут расти, и к 2025 году Южная Корея и Китай завоюют 19% и 15% рынка полупроводниковых пластин в сравнении с теперешними 16% и 12% соответственно. Тайвань же к 2025 году лишь незначительно увеличит свою долю на рынке полупроводникового производства до 68 % - из-за успеха TSMC и других местных компаний страна уже является явным лидером с долей в 67 % на 2020 год. В целом же рынок полупроводникового производства с 2020 по 2025 гг. обещает среднегодовой рост в 12%.