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31.01.2022 01:55
Рубрика: Общество

Express: Риск повторного заражения "омикроном" выше в 5,4 раза

Британские ученые заявили, что риск повторного заражения штаммом "омикрон" по сравнению с "дельтой" выше в 5,4 раза. В распоряжении издания Express оказались результаты исследования, доказывающего, что уровень защиты у переболевших COVID-19 всего 19 процентов. Речь идет именно о новом варианте коронавируса, который более заразный, но менее патогенный.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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В то же время южноафриканские медики установили, что антитела, выработанные организмом при встрече с "омикроном", защищают и от варианта "дельта". И данная защита в четыре раза сильнее, чем иммунитет, сформировавшийся после COVID-19, который был вызван другими вариантами SARS-CoV-2.

Ранее американские ученые сообщили, что люди, переболевшие "омикроном", могут получить так называемый супериммунитет. Однако для этого необходимо сделать прививку.

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