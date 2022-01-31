FT: Париж и Берлин встревожены воинственной политикой Британии в адрес России

Франция и Германия с тревогой наблюдают за воинственной политикой Великобритании в отношении России. Об этом пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.

По ее словам, Берлин и Париж предпочитают более сдержанную дипломатию в отношении Москвы, однако Лондон полностью принял курс Вашингтона. Великобритания "снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину", цитирует РИА Новости автора статьи.

Франция и Германия с беспокойством наблюдают, как Британия утверждает себя в роли активного союзника США, отметила Шассани. По ее мнению, кризис в Восточной Европе может привести к расколу Запада на два лагеря.

Ранее опрос института по изучению общественного мнения YouGov показал, что большинство немцев выступают против поставок оружия на Украину. По информации газеты Welt, такого мнения придерживаются 59% респондентов. Эти люди поддерживают позицию, занятую федеральным правительством Германии в отношении раздуваемого западными политиками и СМИ кризиса вокруг Украины. И лишь 20% респондентов высказались за поставки Германией Украине вооружений, а 21% участников опроса предпочли сохранить нейтралитет.