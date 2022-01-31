Федеральный закон от 28 января 2022 г. N 1-ФЗ "О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и статью 10 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"

Принят Государственной Думой 20 января 2022 года

Одобрен Советом Федерации 26 января 2022 года

Статья 1

Статью 22 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4831; 2009, N 29, ст. 3624; N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4196; 2014, N 30, ст. 4217; 2018, N 41, ст. 6190; 2021, N 22, ст. 3688) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Социальная пенсия по старости гражданам, указанным в подпункте 4 пункта 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, может устанавливаться на основании сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, формируемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной национальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной национальной политики. Гражданин, сведения о котором не содержатся в указанном списке, при обращении за установлением пенсии вправе представить документы, подтверждающие его принадлежность к малочисленным народам Севера.".

Статья 2

Внести в статью 10 Федерального закона от 3 октября 2018 года N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 41, ст. 6190) следующие изменения:

1) в части 7 слова "в 2022 году - 104 рублям 69 копейкам, в 2023 году- 110 рублям 55 копейкам, в 2024 году - 116 рублям 63 копейкам" заменить словами "в 2022 году - 107 рублям 36 копейкам, в 2023 году - 113 рублям 37 копейкам, в 2024 году - 119 рублям 61 копейке";

2) в части 8 слова "с 1 января 2022 года - 6 401 рублю 10 копейкам, с 1 января 2023 года - 6 759 рублям 56 копейкам, с 1 января 2024 года - 7 131 рублю 34 копейкам" заменить словами "с 1 января 2022 года - 6 564 рублям 31 копейке, с 1 января 2023 года - 6 931 рублю 91 копейке, с 1 января 2024 года - 7 313 рублям 17 копейкам".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 7 февраля 2022 года.

3. Действие положений статьи 10 Федерального закона от 3 октября 2018 года N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

4. Размеры страховых пенсий, скорректированные с учетом установленных на 1 января 2022 года стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, подлежат перерасчету с 1 января 2022 года исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленных статьей 10 Федерального закона от 3 октября 2018 года N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (в редакции настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации В. Путин