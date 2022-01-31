Федеральный закон от 28 января 2022 г. N 1-ФЗ "О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и статью 10 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"

Новости

"Зенит" объявил об уходе Сердара Азмуна в "Байер" 17:31
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал" 17:11
В Сочи из-за шторма затонуло парусное моторное судно 16:46
Первый туристический поезд "Крымский вояж" прибыл в Севастополь 16:35
В Пензенской области водитель маршрутки высадил девочку на мороз 16:29
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева 15:43
Александр Михайлов о Леониде Куравлеве: "Надежный, спокойный" 15:26
Синоптик рассказал, что жителям Центра России принесет циклон "Надя" 15:12
В Казахстане задержан подозреваемый в осквернении православного кладбища 14:56
Минпросвещения: Переводить школы на полный дистант не планируется 14:24
Олимпийский чемпион Артур Далалоян завершил карьеру 13:49
Глава МИД Британии подтвердила планы Лондона ввести новые санкции против России 13:38
Самолет "Байкал" совершил первый полет 13:30
Пациентка московской клиники умерла во время пластической операции 13:24
Названо предварительное место похорон Леонида Куравлева 13:19
Названа причина смерти Леонида Куравлева 13:06
Скончался актер Леонид Куравлев 12:19
"Омикрон"-штамм коронавируса обнаружен в 82 регионах России 12:17
США замораживают военную помощь Египту 11:23
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 11:20
30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы 11:08
Мишустин распределил регионам 9 млрд рублей на спортивные залы и площадки 10:55
Опасный изъян обнаружен в функции бесконтактных платежей на iPhone 10:53
Взрыв газа разрушил половину дома в Подмосковье, есть пострадавшие 10:26
КНДР запустила ракету в направлении Японского моря 09:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
31 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)

Федеральный закон от 28 января 2022 г. N 1-ФЗ "О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и статью 10 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"

Дата подписания 28 января 2022 г.
Опубликован 31 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров

Принят Государственной Думой 20 января 2022 года

Одобрен Советом Федерации 26 января 2022 года

Статья 1

Статью 22 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4831; 2009, N 29, ст. 3624; N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4196; 2014, N 30, ст. 4217; 2018, N 41, ст. 6190; 2021, N 22, ст. 3688) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Социальная пенсия по старости гражданам, указанным в подпункте 4 пункта 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, может устанавливаться на основании сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, формируемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной национальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной национальной политики. Гражданин, сведения о котором не содержатся в указанном списке, при обращении за установлением пенсии вправе представить документы, подтверждающие его принадлежность к малочисленным народам Севера.".

Статья 2

Внести в статью 10 Федерального закона от 3 октября 2018 года N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 41, ст. 6190) следующие изменения:

1) в части 7 слова "в 2022 году - 104 рублям 69 копейкам, в 2023 году- 110 рублям 55 копейкам, в 2024 году - 116 рублям 63 копейкам" заменить словами "в 2022 году - 107 рублям 36 копейкам, в 2023 году - 113 рублям 37 копейкам, в 2024 году - 119 рублям 61 копейке";

2) в части 8 слова "с 1 января 2022 года - 6 401 рублю 10 копейкам, с 1 января 2023 года - 6 759 рублям 56 копейкам, с 1 января 2024 года - 7 131 рублю 34 копейкам" заменить словами "с 1 января 2022 года - 6 564 рублям 31 копейке, с 1 января 2023 года - 6 931 рублю 91 копейке, с 1 января 2024 года - 7 313 рублям 17 копейкам".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 7 февраля 2022 года.

3. Действие положений статьи 10 Федерального закона от 3 октября 2018 года N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

4. Размеры страховых пенсий, скорректированные с учетом установленных на 1 января 2022 года стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, подлежат перерасчету с 1 января 2022 года исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленных статьей 10 Федерального закона от 3 октября 2018 года N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (в редакции настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации В. Путин