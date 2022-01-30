"РГ" публикует закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров

Индексация коснется не только февральских, но и уже полученных январских выплат. Проще говоря, более 30 миллионов пенсионеров получат к февральской проиндексированной пенсии еще и прибавку за январь (разницу между 8,6% и 5,9%, на которые уже проиндексированы январские пенсии).

Повышена и стоимость пенсионного коэффициента: в 2022 году она составит 107 руб., в 2023 году - 113 руб., в 2024 году - 119 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2022 году повышается до 6564 руб., в 2023-м - до 6931 руб., а с 1 января 2024 года - до 7313 рублей.

Также отдельным категориям граждан будет легче получить социальную пенсию. Речь идет о гражданах из числа малочисленных народов Севера. С 7 февраля Пенсионный фонд вправе запрашивать необходимые данные у Федерального агентства по делам национальностей.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2022 году повышается до 6564 руб

Еще одним законом, который публикует "РГ", устанавливается обязанность Пенсионного фонда предоставлять Росстату сведения индивидуального (персонифицированного) учета и иные административные данные, включая персональные данные физических лиц.