Принят Государственной Думой 25 января 2022 года

Одобрен Советом Федерации 26 января 2022 года

Статья 1

Часть вторую статьи 16 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2005, N 19, ст. 1755; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 49, ст. 7037; 2012, N 50, ст. 6965; 2014, N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; 2016, N 27, ст. 4183; 2018, N 31, ст. 4857, 4858; 2019, N 14, ст. 1461; N 51, ст. 7488; 2021, N 9, ст. 1477; N 22, ст. 3688) дополнить абзацем следующего содержания:

"предоставлять федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, сведения индивидуального (персонифицированного) учета и иные административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации, в том числе содержащие персональные данные физических лиц при условии обязательного обезличивания персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Состав указанных сведений и данных, порядок и сроки их предоставления устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Статью 611 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2016, N 1, ст. 8; 2018, N 11, ст. 1591; 2020, N 9, ст. 1127; 2021, N 18, ст. 3078; N 27, ст. 5095) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, и иные административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации, в том числе содержащие персональные данные физических лиц при условии обязательного обезличивания персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", предоставляются уполномоченным оператором информационной системы федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации. Состав указанных сведений и данных, порядок и сроки их предоставления устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин