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31 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)

Федеральный закон от 28 января 2022 г. N 7-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 611 Федерального закона "О государственной социальной помощи"

Дата подписания 28 января 2022 г.
Опубликован 31 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Закон "О государственной социальной помощи"

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров

Принят Государственной Думой 25 января 2022 года

Одобрен Советом Федерации 26 января 2022 года

Статья 1

Часть вторую статьи 16 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2005, N 19, ст. 1755; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 49, ст. 7037; 2012, N 50, ст. 6965; 2014, N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; 2016, N 27, ст. 4183; 2018, N 31, ст. 4857, 4858; 2019, N 14, ст. 1461; N 51, ст. 7488; 2021, N 9, ст. 1477; N 22, ст. 3688) дополнить абзацем следующего содержания:

"предоставлять федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, сведения индивидуального (персонифицированного) учета и иные административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации, в том числе содержащие персональные данные физических лиц при условии обязательного обезличивания персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Состав указанных сведений и данных, порядок и сроки их предоставления устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Статью 611 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2016, N 1, ст. 8; 2018, N 11, ст. 1591; 2020, N 9, ст. 1127; 2021, N 18, ст. 3078; N 27, ст. 5095) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, и иные административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации, в том числе содержащие персональные данные физических лиц при условии обязательного обезличивания персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", предоставляются уполномоченным оператором информационной системы федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации. Состав указанных сведений и данных, порядок и сроки их предоставления устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин