Гинцбург: Испытания назальной вакцины закончатся через 2-2,5 месяца

Испытания назальной вакцины от коронавируса должны закончиться через 2-2,5 месяца. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, несколько десятков добровольцев уже привилось. Если все пойдет по плану, то Минздрав вскоре зарегистрирует препарат. Также Александр Гинцбург предположил, что назальная вакцина позволит увеличить интервал для ревакцинации.

Клиническое исследование назальной вакцины стартовало несколько дней назад. Они проходят в Москве и Санкт-Петербурге. В первых двух фазах исследования принимают участие 400 добровольцев.