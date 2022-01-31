Японские ученые: Штамм "омикрон" вызывает более легкую пневмонию

При штамме "омикрон" пневмония протекает в более легкой форме, чем при "дельте". Об этом сообщили японские ученые, которые провели серию экспериментов.

Как передает телеканал NHK, новым вариантом коронавируса заражали хомяков. И степень поражения легких у них была небольшой.

Но в то же время зафиксированы летальные случаи среди грызунов. Поэтому людям из групп риска (пожилые, лица с хроническими заболеваниями) не стоит думать, что при "омикроне" у них обязательно будет легкая форма COVID-19. Это большое заблуждение, подчеркивают вирусологи.

Ранее американский врач Ашиш Джа рассказал, что в его медицинском учреждении много тяжелых случаев COVID-19 среди пациентов, инфицированных именно новым вариантом SARS-CoV-2.

Да, согласно статистике, при "омикроне" меньше летальных случаев, чем при "дельте". Но это не означает, что именно вы попадете в эту статистику.