Из линейки Hyundai исчезли автомобили дешевле миллиона рублей

Hyundai повысила цену на семь моделей, представленных на российском рынке. Исключением стал минивэн H-1, стоимость которого осталась прежней. Теперь ни один легковой автомобиль корейской компании, включая самый бюджетный Solaris, не стоит меньше миллиона рублей.

Автомобили подорожали на 30 - 60 тысяч рублей или 1,1 - 3,7%. Меньше всего (на 30 тысяч рублей) выросла цена у Hyundai Elantra: теперь она варьируется от 1,589 миллиона до 1,795 миллиона рублей, следует из информации на официальном сайте производителя.

На 35 тысяч подорожал Solaris: его минимальная комплектация стоит 1,005 миллиона, максимальная - 1,301 миллиона рублей.

На 40 тысяч рублей стала дороже Hyundai Sonata: новая цена автомобиля - от 1,964 до 2,614 миллиона рублей.

На 50 тысяч увеличилась стоимость Hyundai Tucson (2,059 - 3,189 миллиона рублей), Creta (1,349 - 2,15 миллиона рублей) и Palisade (3,779 - 4,459 миллиона рублей).

Самый большой ценовой скачок произошел у Santa Fe - на 60 тысяч рублей. Его стоимость сейчас - от 2,814 до 3,764 миллиона рублей.