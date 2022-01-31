Skoda Enyaq Coupe: обивка сидений из бутылок, запас хода 545 км

Компания Skoda представила для Европы еще один SUV - это электрический купе-кроссовер Enyaq iV.

Длина автомобиля - 4563 мм (+14 мм по сравнению с обычным Enyaq iV), высота - 1617 мм (+1 мм), ширина и колесная база 1879 и 2765 мм соответственно.

Новая "корма" позволила снизить коэффициент аэродинамического сопротивления на десять сотых - до 0.247, что положительно сказалось на дальности хода электрического кроссовера. Автономность кросс-купе при прочих равных на 15 км больше - 535 км по циклу WLTP.

Enyaq Coupe выйдет в четырех вариантах, а не в пяти, как Enyaq iV. Базовая версия 60 iV оснащена одним электромотором сзади мощностью 179 л.с. и батареей ёмкостью 62 кВт•ч. У Skoda Enyaq Coupe 80 iV отдача двигателя увеличена до 204 л.с., а аккумулятор имеет ёмкость 82 кВт•ч. Далее идет полноприводный Skoda Enyaq Coupe iV 80x мощностью 265 л.с., а максимальные 306 л.с. доступны только у Enyaq Coupe RS iV (такая версия может разгоняться до "сотни" за 6,5 секунд).

Стандартное оснащение купе-кроссовера включает в себя виртуальную приборную панель Digital Cockpit с 5,3-дюймовым дисплеем и сенсорный экран на передней панели диагональю 13 дюймов для управления мультимедийными системами и основными функциями автомобиля. Все варианты купе оснащаются двухзонной климатической установкой Climatronic, двухспицевым рулем с кожаной отделкой, клавишами и колесами прокрутки меню с тактильной насечкой для интуитивного использования, а также системой бесключевого доступа.

Модели с батареей увеличенной емкости также оснащены рулевым колесом с функцией подогрева и подрулевыми лепестками для регулировки степени рекуперации энергии торможения. Помимо этого, список оборудования можно расширить за счет заказа одного или нескольких пакетов опций. Десять пакетов сгруппированы по таким элементам, как комфорт, динамика, климат-контроль, системы помощи водителю и информационно-развлекательная система. Большинство из них доступны как в базовой, так и в расширенной комплектации.

Обивка сидений выполнена из натуральной шерсти и переработанных ПЭТ-бутылок, а также кожи, при дублении которой применялись только экологически чистые материалы.

В продаже в странах ЕС Skoda Enyaq Coupe появится весной. Стоит отметить, что обычный Enyaq был продан в количестве 44 700 штук. До России этот кроссовер не доберется - марка пока не планирует продавать у нас электрокары.

Фото: Пресс-служба Skoda.