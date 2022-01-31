Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила запретить педофилам доступ в интернет

Доступ в интернет для осужденных за педофилию должен быть полностью запрещен. С таким предложением выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Доступ к интернету - это возможный инструмент для совершения преступления, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать его", - заявила депутат в эфире RT.

По ее словам, в "Единой России" будут настаивать на реализации целого комплекса предложений на тему борьбы с педофилией. Речь также и о пожизненном административном надзоре.

И, наконец, недопустимо, чтобы можно было отделаться штрафом за преступления в этом направлении, подчеркнула парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов​​​, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей или подростков.