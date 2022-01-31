Маркетплейсам в России будет грозить частичная блокировка за нарушения с БАДами

Порой опасные средства продаются на интернет-площадках под видом БАДов и приносят их владельцам серьезный доход. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов рассказал журналистам, какие меры готовятся в этой сфере.

Госдуме предстоит рассмотреть законопроект о внесудебной блокировке сайтов, которые торгуют незарегистрированными биологически активными добавками (БАД).

Как уточнил автор поправок Сергей Неверов, документ затронет и маркетплейсы - агрегаторы информации по торговле различными товарами. Блокировка при этом грозит отдельным страницам, а не ресурсам в целом.

Кроме того, при доработке из проекта закона решено исключить требование к владельцам социальных сетей контролировать распространение информации о продаже БАДов. Такое решение принято по итогам консультаций с правительством.

После принятия закона Роспотребнадзор, по словам Неверова, разработает приказ на тему процедуры блокировки.

В целом же цель документа - установить механизм контроля за онлайн-оборотом БАД. Ведь часть добавок, которыми торгуют в интернете, не зарегистрирована должным образом и запрещена к продаже.