Мужчина лишился фаланги пальца из-за доводчика двери Mercedes

Житель американского штата Аризона лишился фаланги большого пальца из-за доводчика двери Mercedes-Benz GLE 450. Мужчина подал в суд на производителя и назвал опасную опцию "гильотиной".

Инцидент произошел в октябре прошлого года, пишет Carcomplaints. Американец припарковал автомобиль у себя в гараже и вышел из него. Встав к машине спиной, он положил правую руку на стойку. Дверь плавно прикрылась и сработал доводчик: мужчине прищемило большой палец. Он обратился к медикам, но фалангу было уже не спасти: врачи были вынуждены ее ампутировать.

Истец заявил моральный ущерб к производителю в размере 500 тысяч долларов США. Американец пишет в своем иске, что из-за потери фаланги пальца он вынужден во всем полагаться на свою жену, которая помогает ему даже в простейших бытовых ситуациях вроде чистки зубов или похода в туалет.

Он полагает, что немецкий концерн мог бы предусмотреть некое защитное устройство, датчик, обнаруживающий объекты на пути доводчика дверей. При этом производитель, по мнению пострадавшего американца, должен предупреждать потребителей о возможной опасности.

По данным портала, с похожими исками ранее столкнулись BMW и Jaguar. Впрочем, в случае с первым производителем пострадавшему не удалось отстоять свою правоту. Судья заявил, что люди хлопают дверями по пальцам с тех пор, как были изобретены двери.