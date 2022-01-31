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31.01.2022 15:45
Рубрика: Власть

На полигоне в ЮВО проходит сбор резервистов

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

На общевойсковом полигоне Прудбой Южного военного округа стартовал первый 30-дневный сбор с резервистами из так называемого боевого армейского резерва страны - сокращенно БАРС.

"Для проживания резервистов в полевых условиях развернуты автономные палаточные лагеря АПЛ-500 с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом", - рассказали в пресс-службе ЮВО.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Надо иметь в виду, что БАРС - это своего рода второй фронт из запасников, которых первым делом призовут в строй в чрезвычайной ситуации. Например, если возникнет угроза вооруженного конфликта или агрессии против нашей страны. Все условия временной службы резервистов, в том числе финансовые, прописаны в специальном контракте. Государство гарантирует им определенные выплаты, соответствующие воинскому званию, должности, длительности временного пребывания на службе и характеру выполняемых задач. Это позволяет комплектовать БАРС не по принципу "берем всех подряд", а после жесткого отбора кандидатов.

Часть их как раз и вызывали на сборы на полигон Прудбой. Резервистов ждет там ускоренный курс общевоинской подготовки. Кроме того, они изучат устройство и боевые возможности артиллерийского вооружения и военной техники. А еще для запасников организуют практические занятия и тренировках. Им, в частности, предстоит действовать при приведении подразделений в различные степени боевой готовности и выполнить упражнения стрельб из стрелкового оружия.

В пресс-службе ЮВО напомнили, что за 30 суток пребывания на военных сборах резервисты-офицеры получат от 30 до 75 тысяч рублей, рядовых - до 25 тысяч. "В настоящее время военными комиссариатами продолжается работа по отбору граждан в БАРС. Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на пять лет или до достижения предельного возраста военнослужащего. Желающим принять участие в проекте резервистам достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование", - рассказали в пресс-службе.

Известно, что при заключении первого контракта в зависимости от предусмотренного там времени пребывания в БАРС резервисту положена единовременная выплата. Офицеру - в размере до 66 тыс. рублей, солдату-сержанту - до 39 тыс. рублей. За трое суток на сборах офицер-резервист получает до 10 тысяч рублей, сержант и солдат - до 5 тысяч. Кроме того, запасников обеспечивают бесплатной медицинской помощью, а в форс-мажорных обстоятельствах - страховыми выплатами. Военные уверяют, что со всех сторон резервист защищен так же надежно, как действующий кадровый военный. И еще один важный момент. За членами БАРС на время армейских сборов сохраняется основное место работы.

Фото: Пресс-служба ЮВО

С функционалом резервистов тоже определились. Среди порученных им задач будут охрана и оборона особо важных объектов военного и государственного назначения, поддержание правопорядка, ликвидация последствий стихийных бедствий.

Понятно, что создают и обучают на сборах боевой армейский резерв страны не только в ЮВО. Такие формирования комплектуют во всех военных округах России.

Между тем

На территории гарнизонов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа началось плановое комплексное мобилизационное учение. Вместе с воинскими частями и комиссариатами в нем участвуют участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"На учении будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск гарнизона с органами местного самоуправления и организациями, а также с другими силовыми структурами, в том числе МЧС, МВД, Росгвардии при выполнении мобилизации на территории субъектов РФ. Будут проведены контрольные занятия и тренировки по мобилизационной подготовке с привлечением гражданского персонала военных комиссариатов и воинских частей", - сообщили в пресс-службе округа.

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