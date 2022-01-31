Нутрициолог Гаврикова перечислила продукты с высоким содержанием йода

В сутки человеку требуется 120-150 микрограммов йода, который защищает от онкологических заболеваний и позитивно влияет на работу щитовидной железы.

При нехватке этого элемента снижаются интеллектуальные способности человека, начинаются проблемы с памятью. Если сложно выучить стихотворение или запомнить номер телефона - стоит обратиться к эндокринологу и проверить щитовидку.

Чтобы восполнить среднюю суточную норму йода, необходимо включать в своей рацион рыбу, морепродукты и морские водоросли. Готовить блюда лучше на слабом огне, советует нутрициолог Анастасия Гаврикова. Она также перечислила симптомы, которые должны насторожить человека: усталость, головная боль, отечность, сухость кожи, ломкость волос.

Еще один тревожный знак: неэффективная борьба с лишним весом. Человек активно занимается спортом, сидит на диете, но килограммы все равно не уходят. Скорее всего, у худеющего гормональный сбой, что также является поводом для похода к врачу.