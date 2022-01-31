Объем пассажирских авиаперевозок в РФ может превысить уровень 2019 года

Объем пассажирских авиаперевозок в России в 2022 году может превысить уровень 2019 года. Такой прогноз приводит Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

По мнению экспертов, по итогам года количество пассажиров российских авиаперевозчиков может выйти на уровень "доковидного" 2019-го даже при резком росте заболевших коронавирусом в январе. При оптимистичном же сценарии, который предлагает АКРА, рынок может вырасти на 5-10%.

Ранее об ожидаемом приросте пассажирских авиаперевозок заявили и в Минтрансе. Основания для этого есть - в минувшем году российские авиакомпании перевезли около 112 млн пассажиров (на 62% больше, чем за аналогичный период 2020 года). А в 2019 году этот показатель составил 119,3 млн человек. При этом объём пассажирских авиаперевозок внутри России уже превысил допандемийный уровень.

Впрочем, в АКРА считают, что говорить о полном восстановлении отрасли преждевременно.

"Дело в том, что в ходе пандемии изменилась структура рынка в разрезе международных и внутренних перевозок. Если до 2020 года данные сегменты имели примерно равные рыночные доли с некоторыми колебаниями в рамках экономического цикла, то в 2020-2021 годах доля международных перевозок снизилась до 20%, а именно они были наиболее прибыльными", - отмечают в агентстве.

Также, по мнению аналитиков, замедляют темпы восстановления выручки авиакомпаний и довольно низкие цены на билеты из-за высокой конкуренции на рынке. Поэтому самым оптимистичным сценарием в АКРА видят достижение совокупной выручки авиаперевозчиков допандемийного уровня.