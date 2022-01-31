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31.01.2022 14:33
Рубрика: Экономика

Объем пассажирских авиаперевозок в РФ может превысить уровень 2019 года

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Объем пассажирских авиаперевозок в России в 2022 году может превысить уровень 2019 года. Такой прогноз приводит Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Авиаперевозчики потребовали изменения правил полетов в Европе

По мнению экспертов, по итогам года количество пассажиров российских авиаперевозчиков может выйти на уровень "доковидного" 2019-го даже при резком росте заболевших коронавирусом в январе. При оптимистичном же сценарии, который предлагает АКРА, рынок может вырасти на 5-10%.

Ранее об ожидаемом приросте пассажирских авиаперевозок заявили и в Минтрансе. Основания для этого есть - в минувшем году российские авиакомпании перевезли около 112 млн пассажиров (на 62% больше, чем за аналогичный период 2020 года). А в 2019 году этот показатель составил 119,3 млн человек. При этом объём пассажирских авиаперевозок внутри России уже превысил допандемийный уровень.

Впрочем, в АКРА считают, что говорить о полном восстановлении отрасли преждевременно.

"Дело в том, что в ходе пандемии изменилась структура рынка в разрезе международных и внутренних перевозок. Если до 2020 года данные сегменты имели примерно равные рыночные доли с некоторыми колебаниями в рамках экономического цикла, то в 2020-2021 годах доля международных перевозок снизилась до 20%, а именно они были наиболее прибыльными", - отмечают в агентстве.

Также, по мнению аналитиков, замедляют темпы восстановления выручки авиакомпаний и довольно низкие цены на билеты из-за высокой конкуренции на рынке. Поэтому самым оптимистичным сценарием в АКРА видят достижение совокупной выручки авиаперевозчиков допандемийного уровня.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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