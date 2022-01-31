Панель приборов Hyundai перевернулась на 180 градусов из-за мороза

Hyundai Just Issued A Recall For A Hilariously Unexpected Dashboard Issue https://t.co/5ma3CVBQEW pic.twitter.com/GJ6dC4hNMo — Jalopnik (@Jalopnik) January 28, 2022

Владельцы некоторых автомобилей Hyundai столкнулись с неожиданной проблемой. Из-за низкой температуры их цифровые панели приборов стали отображать картинку в перевернутом виде.

Из-за этого в США под отзыв подпадают 714 автомобилей Santa Fe HEV и Santa Fe PHEV, еще 283 машины - в Канаде, пишет портал Jalopnik. Похоже, система инвертировала изображение на жидкокристаллическом экране: безопасно эксплуатировать автомобиль в таких обстоятельствах невозможно.

Фотографии приборных панелей выложили на автофоруме владельцы новеньких авто. Есть предположение, что эта ошибка появляется из-за низкой температуры воздуха: неадекватно срабатывают резисторы. Пользователи высказали мнение, что эта партия автомобилей предназначалась для австралийского рынка. Впрочем, это больше похоже на шутку.

Производитель уверяет, что проявляется ошибка лишь во время запуска двигателя, а не во время движения. Пока что аварий, связанных с этой неисправностью, не было. Но чтобы не искушать судьбу, машины все-таки решили отозвать.