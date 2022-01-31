Новости

В "Единой России" выступили против снижения нештрафуемого порога скорости 16:45
Россельхознадзор может ограничить ввоз импортных кормов для животных 16:35
Контрафактный алкоголь предложили уничтожать быстрее 16:34
Цену на лекарство от коронавируса снизят в два раза 16:31
Польша приняла решение передать Украине оборонительное вооружение 16:29
В Подмосковье построят транспортную развязку на трассе М-1 "Беларусь" 16:23
Мавзолей Ленина закроют на весь февраль на профилактику 16:17
Суд отклонил апелляцию Booking на штраф в 1,3 млрд рублей 16:13
Кремль: Путин в КНР проведет переговоры только с Си Цзиньпином 16:01
На полигоне в ЮВО проходит сбор резервистов 15:45
Посол РФ связал антироссийские сюжеты в Британии с кризисом внутри этой страны 15:41
Михневич возглавил сборную Польши по футболу 15:38
Воробьев не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19 15:35
Путин обсудит с премьером Венгрии проблемы европейской безопасности 15:32
Спасатели обнаружили пилота пропавшего японского истребителя 15:21
Врачи назвали признаки высокого уровня холестерина 15:21
В Екатеринбурге впервые вакцинировали от коронавируса 50 суворовцев 15:14
В Петербурге учеников с 7 по 11 классы перевели на дистанционное обучение 14:49
Минюст: порядка 100 тысячам осужденным в РФ можно заменить заключение на принудительные работы 14:48
Более 23 млрд рублей кабмин направит за четыре года на научный флот 14:48
Ярослав Ашихмин: Власти Москвы принимают меры и пересматривают их с учетом обстановки 14:44
Кабмин выделит еще 1,8 млрд рублей на проекты в авиастроении 14:28
МИД: Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля 14:08
Дмитрий Москаленко: Существующих антиковидных мер в Москве вполне достаточно 14:02
В Ивановской области выявлен омикрон-штамм 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 16:29
Рубрика: В мире

Польша приняла решение передать Украине оборонительное вооружение

В Варшаве было принято решение передать Киеву оборонительное вооружение, рассказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Швеция не будет поставлять оружие Украине и эвакуировать семьи дипломатов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на него, польская сторона готова осуществить передачу в любое время, при этом речь идет о нескольких десятках тысяч боеприпасов.

Такое решение в Польше приняли после консультаций Анджея Дуды с правительством страны, партнерами на Украине и союзниками в ЕС и НАТО.

Ранее в посольстве РФ в США прокомментировали поставки Украине оружия из США. В посольстве назвали происходящее подстрекательством - подобными действиями они подталкивают Киев к авантюрам против жителей Донбасса.

В мире Европа Польша В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Кремль: Путин в КНР проведет переговоры только с Си Цзиньпином
Песков: Путин даст ответ НАТО по гарантиям безопасности, когда сочтет нужным
В Петербурге учеников с 7 по 11 классы перевели на дистанционное обучение
СК РФ возбудил дело по факту гибели военнослужащего в Подмосковье
Песков призвал США отказаться от истерики в информационной кампании вокруг Украины
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку