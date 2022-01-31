Польша приняла решение передать Украине оборонительное вооружение

В Варшаве было принято решение передать Киеву оборонительное вооружение, рассказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на него, польская сторона готова осуществить передачу в любое время, при этом речь идет о нескольких десятках тысяч боеприпасов.

Такое решение в Польше приняли после консультаций Анджея Дуды с правительством страны, партнерами на Украине и союзниками в ЕС и НАТО.

Ранее в посольстве РФ в США прокомментировали поставки Украине оружия из США. В посольстве назвали происходящее подстрекательством - подобными действиями они подталкивают Киев к авантюрам против жителей Донбасса.