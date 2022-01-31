Пособия, компенсации и маткапитал проиндексируют на 8,4 %

Ежемесячную денежную выплату получают около пятнадцати миллионов граждан России, пользующихся правом на федеральные льготы. Самую большую ежемесячную выплату получают Герои Советского Союза и России. С 1 февраля прошлого года ее размер составил около 70 тысяч рублей, в этом году величина выплаты превысит уже 75 тысяч рублей в месяц. Фото: Сергей Куксин

Единый порядок индексации социальных выплат - один раз в год с 1 февраля исходя из размера инфляции за предыдущий год - установлен в 2018 году. С февраля повышается размер выплат, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Прежде всего на размер инфляции ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям как раз и относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.

Самую большую ежемесячную выплату получают Герои Советского Союза и России. С 1 февраля прошлого года ее размер составил около 70 тысяч рублей, в этом году размер выплаты превысит уже 75 тысяч рублей в месяц.

Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составляла чуть более 1200 рублей в месяц.

С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое Пенсионный фонд России выплачивает родственникам неработавшего пенсионера. Размер этого пособия в целом по стране составит около 7 тысяч рублей. Но регионы могут и устанавливать свой размер пособия на погребение умершего неработающего пенсионера. Так, в Москве родственникам выплачивают около 19 тысяч рублей.

Размер маткапитала на первого ребенка вырастет с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей - до 693,1 тыс. рублей

Индексация касается и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат - пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки.

Как напомнили "РГ" в Минтруде, с 2022 года, по поручению президента, был принят закон, изменяющий порядок индексации материнского капитала. Если ранее материнский капитал индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, то с 2022 года он индексируется по уровню инфляции с 1 февраля. Так, на первого ребенка с февраля он вырастет с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей - до 693,1 тыс. рублей.

Между тем

Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы выше инфляции за 2021 год - на 8,6%. Сделать новый перерасчет поручил президент Владимир Путин.

В феврале пенсионеры получат увеличенные именно на столько выплаты плюс перерасчет за январь (разницу между 8,6% и 5,9%, на которые уже проиндексированы январские пенсии).

Повышена и стоимость пенсионного коэффициента: в 2022 году она составит 107 руб., в 2023 году - 113 руб., в 2024 году - 119 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2022 году повышается до 6564 руб., в 2023-м - до 6931 руб., а с 1 января 2024 года - до 7313 рублей.

Перерасчет доплат к пенсии с февраля ждет членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности, которые уже не работают по профессии. Размер доплат пересчитывается четыре раза в год - с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября.

Как пояснили "Российской газете" в Минтруде, такие доплаты - это отраслевой механизм дополнительного социального обеспечения. "Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в Пенсионный фонд России дополнительно к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников. Размер доплаты к пенсии устанавливается исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в РФ", - сообщили в ведомстве.