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В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 18:03
Рубрика: Экономика

Пособия, компенсации и маткапитал проиндексируют на 8,4 %

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8669)
С 1 февраля на 8,4% вырос размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций. На столько же стал больше и материнский капитал. Постановление правительства об этом публикует "Российская газета".
Ежемесячную денежную выплату получают около пятнадцати миллионов граждан России, пользующихся правом на федеральные льготы. Самую большую ежемесячную выплату получают Герои Советского Союза и России. С 1 февраля прошлого года ее размер составил около 70 тысяч рублей, в этом году величина выплаты превысит уже 75 тысяч рублей в месяц. Фото: Сергей Куксин

Единый порядок индексации социальных выплат - один раз в год с 1 февраля исходя из размера инфляции за предыдущий год - установлен в 2018 году. С февраля повышается размер выплат, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Фото: iStock
С марта будет введен единый день выплат для некоторых пособий

Прежде всего на размер инфляции ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям как раз и относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.

Самую большую ежемесячную выплату получают Герои Советского Союза и России. С 1 февраля прошлого года ее размер составил около 70 тысяч рублей, в этом году размер выплаты превысит уже 75 тысяч рублей в месяц.

Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составляла чуть более 1200 рублей в месяц.

С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое Пенсионный фонд России выплачивает родственникам неработавшего пенсионера. Размер этого пособия в целом по стране составит около 7 тысяч рублей. Но регионы могут и устанавливать свой размер пособия на погребение умершего неработающего пенсионера. Так, в Москве родственникам выплачивают около 19 тысяч рублей.

Размер маткапитала на первого ребенка вырастет с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей - до 693,1 тыс. рублей

Индексация касается и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат - пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки.

Как напомнили "РГ" в Минтруде, с 2022 года, по поручению президента, был принят закон, изменяющий порядок индексации материнского капитала. Если ранее материнский капитал индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, то с 2022 года он индексируется по уровню инфляции с 1 февраля. Так, на первого ребенка с февраля он вырастет с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей - до 693,1 тыс. рублей.

Между тем

Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы выше инфляции за 2021 год - на 8,6%. Сделать новый перерасчет поручил президент Владимир Путин.

В феврале пенсионеры получат увеличенные именно на столько выплаты плюс перерасчет за январь (разницу между 8,6% и 5,9%, на которые уже проиндексированы январские пенсии).

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Повышена и стоимость пенсионного коэффициента: в 2022 году она составит 107 руб., в 2023 году - 113 руб., в 2024 году - 119 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2022 году повышается до 6564 руб., в 2023-м - до 6931 руб., а с 1 января 2024 года - до 7313 рублей.

Перерасчет доплат к пенсии с февраля ждет членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности, которые уже не работают по профессии. Размер доплат пересчитывается четыре раза в год - с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября.

Как пояснили "Российской газете" в Минтруде, такие доплаты - это отраслевой механизм дополнительного социального обеспечения. "Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в Пенсионный фонд России дополнительно к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников. Размер доплаты к пенсии устанавливается исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в РФ", - сообщили в ведомстве.

Экономика Пенсии и пособия Материнский капитал Декретные и пособия на ребенка

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