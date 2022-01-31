Постпред КНР при ООН раскритиковал США за нагнетание обстановки вокруг Украины

Китай не видит угрозы для Украины по стороны России, США безосновательно нагнетают обстановку. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Как обратил внимание дипломат, Россия неоднократно заявляла, что не намерена нападать на Украину, Киев также дал понять, что ему не нужна война с РФ. В связи с этим Китай не понимает, что именно вызывает беспокойство США.

"Что нам срочно необходимо сейчас, так это тихая, а не мегафонная дипломатия. Этого мнения придерживаются многие члены совета, предпринимающие неустанные усилия в данном направлении", - цитирует постпреда КНР агентство ТАСС.

Как заявил Чжан Цзюнь, проведение нынешнего совещания СБ ООН "явно не способствует созданию ни благоприятной атмосферы для диалога и переговоров, ни разрядке напряженности".

Ранее сегодня в ходе процедурного голосования по вопросу проведения заседания СБ ООН по Украине Китай и Россия выступили против. Еще три страны воздержались, однако набранных голосов хватило, чтобы все-таки провести его.

По мнению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, США готовы принести Украину в жертву для достижения своих геополитических интересов. Складывающаяся ситуация, по его словам, напоминает историю с пробиркой, которой размахивал бывший госсекретарь США Колин Пауэлл в качестве доказательства наличия оружия массового уничтожения в Ираке.