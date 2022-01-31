Премьер Великобритании отказался от планов посетить Японию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от планов посетить Японию в ближайшее время, передает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники. Ранее СМИ сообщали о возможности проведения такого визита в середине февраля этого года.

Как отмечают журналисты, пересмотреть планы лидера британского правительства заставили сразу несколько причин, среди которых якобы возможное обострение ситуации на Украине, а также скандал вокруг персоны Джонсона из-за его неоднократного участия в вечеринках в период действия антиковидных ограничений в 2020 и 2021 годах.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно скупо прокомментировал появившуюся новость, подчеркнув, что в настоящее время подготовки к приезду Бориса Джонсона в Токио не ведется. При этом он добавил, что японская сторона придает чрезвычайно важное значение развитию отношений с Великобританией, которая является для Японии "глобальным стратегическим партнером".