Проценко подтвердил склонность к депрессии у переболевших ковидом

Главврач больницы № 40 Денис Проценко подтвердил наличие проблем с психическим самочувствием у пациентов, переболевших коронавирусом. Многие из них пожаловались на склонность к депрессии и раздражительность. Об этом Проценко рассказал в интервью телеканалу RTVI.

По словам врача, был проведен опрос пациентов различного возраста в стационаре и спустя некоторое время после выписки.

"Действительно - депрессия, быстрая утомляемость и нарушения короткой памяти наблюдаются. Причем у пациентов моложе 60 лет это в среднем за 2-3 недели проходит, а у пациентов 65+ это затягивалось до 2-3 месяцев", - пояснил Денис Проценко.

Еще одним из побочных эффектов болезни врач назвал раздражительность.

Также Денис Проценко призвал людей, входящих в группы риска, не терять настороженность к штамму "омикрон".