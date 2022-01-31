Проценко рассказал, как COVID-19 повлиял на медицину в России

Главврач клинической больницы № 40 Денис Проценко считает, что борьба с COVID-19 подстегнула развитие медицины в России. Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVI.

"Ковид развил медицинские технологии, насытил реанимационный коечный фонд, изменил парк аппаратов ИВЛ, изменилась лабораторная история - появление противоэпидемического щита, который строится за счет лабораторий. Стимул был колоссальный", - пояснил Проценко.

Кроме того, по его словам, значительно вырос престиж медработников как профессии.

"По престижу для абитуриентов медики вернулись в топ. Опросы говорят, что престиж специальности вырос на фоне того, как вкалывали доктора", - отметил главврач "Коммунарки".

Также Денис Проценко выразил надежду на превращение коронавируса в сезонную инфекцию к осени этого года.