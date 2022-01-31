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31.01.2022 15:32
Рубрика: Власть

Путин обсудит с премьером Венгрии проблемы европейской безопасности

Текст: Айсель Герейханова

Президент РФ Владимир Путин во вторник,1 февраля, проведет в Москве переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двусторон­него сотрудничества в торгово-экономической, энергетичес­кой и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на плодотворные переговоры.

А сам Орбан заявлял, что перед встречей с российским президентом он проведет переговоры с НАТО и ЕС по вопросам безопасности.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Венгрия Президент

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