Путин выразил соболезнования родным и близким Куравлева и Мережко

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Леонида Куравлева и режиссера Виктора Мережко.

Куравлев и Мережко ушли из жизни вчера, 30 января. "К сожалению, очень печальные новости пришли за выходные дни: и Куравлев, и Мережко", - сказал на брифинге для журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщив про телеграммы соболезнования от Владимира Путина.

"Это очень-очень печальные новости, - подчеркнул Песков. - Это действительно были очень талантливые и всенародно любимые люди искусства".