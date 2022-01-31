СК РФ возбудил дело по факту гибели военнослужащего в Подмосковье

По факту гибели военнослужащего в Подмосковье Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Как сообщили в Главном военном следственном управлении СК РФ, дело возбуждено по части 2 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека)"​​​.

По данным следствия, в понедельник, 31 января, старший прапорщик войсковой части 51890 в соответствии с приказом получил оружие и боеприпасы для сопровождения воинского груза. Контрактник, находясь в казарме, произвел случайный выстрел из пистолета. Пуля попала в находившегося рядом с прапорщиком призывника-ефрейтора. Военнослужащий по призыву погиб на месте. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, осматривается место ЧП, идут допросы очевидцев и других свидетелей.

Как ранее сообщалось, по предварительной версии, контрактник грубо нарушил требования обращения с оружием.