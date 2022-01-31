Собянин предложил москвичам выбрать название новой уникальной транспортной магистрали

Мэр пишет, что правительство Москвы решило объединить СВХ и ЮВХ в единую новую городскую магистраль под рабочим названием "Московский скоростной диаметр". Окончательное название для трассы выберут сами москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин" - это гарантирует, что имя у магистрали будет понятным и удобным для горожан.

Для миллионов водителей Московский скоростной диаметр обеспечит более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой. Экономия времени будет впечатляющей. Через весь город, минуя центр, по МСД можно будет проехать без единого светофора за 40 минут.

В зависимости от расстояния и времени суток длительность пути сократится от 10 до 50 минут. Дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово сократится на 20-25 минут.

Еще один важный эффект от Московского скоростного диаметра заключается в том, что он снизит нагрузку на центральные улицы города, на ТТК, МКАД, вылетные магистрали. Владельцы автомобилей, которые перемещаются по городу на метро из-за заторов на дорогах, тоже смогут снова спокойно сесть за руль, что разгрузит подземку.

При этом транзита грузового транспорта на диаметре не будет. Именно о такой магистрали давно мечтали московские автовладельцы. Без простоев в пробках, без тесных двухполосных улочек, без светофоров и без перегораживающих дорогу "тяжеловесов".

Пока в США Илон Маск продвигает фантастические идеи сверхскоростных тоннелей (в которых, как показали недавние видео, все равно образуются пробки), в Москве на подходе реалистичное и практичное решение многих транспортных проблем. МСД свяжет десятки районов города и создаст в каждом из них совершенно иную транспортную реальность.

Реализация проекта идет полным ходом. Ожидается, что Московский скоростной диаметр будет готов к полноценному запуску уже в 2023 году.

"Предлагаю на "Активном гражданине" проголосовать за название новой скоростной трассы. Пора дать ей понятное и удобное имя", - предлагает Сергей Собянин.

Широкий охват

Когда в 2019 году в столице запустили два первых Московских центральных диаметра, они изменили представление людей о том, каким должен быть железнодорожный транспорт. Московский скоростной диаметр сделает то же самое уже для автомобилистов.

МСД по своим масштабам сопоставим с МКАД. Трасса длиной 68 километров свяжет крупнейшие вылетные магистрали - Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.

На севере продолжением Московского скоростного диаметра станет федеральная трасса М-11 "Москва - Санкт-Петербург", на востоке - будущая трасса М-12 "Москва-Казань", на юге - федеральная трасса М-2 "Крым" и новая магистраль "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе".

Кроме того, в районе железнодорожной станции Новохохловская с Московского скоростного диаметра можно будет выехать на Третье транспортное кольцо.

sobyanin.ru

Участки СВХ, которые уже открыли для автомобилистов, буквально преобразили близлежащие районы. К примеру, на севере водителям больше не нужно выезжать на кольцевую автодорогу для поездок между районами Ховрино, Головинский и Западное Дегунино. Это снизило нагрузку на Большую Академическую улицу, Дмитровское и Коровинское шоссе, улучшило ситуацию в соседних районах.

А после того, как в Москве открыли для движения транспорта шестиполосную эстакаду на участке Северо-Восточной хорды от станции МЦК Ботанический Сад до Сельскохозяйственной улицы, значительно улучшилась транспортная ситуация на участке между проспектом Мира (Ярославское шоссе) и транспортной связкой на пересечении с Северо-Западной хордой.