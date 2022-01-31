В Рязани начали работать пункты бесплатного экспресс-тестирования

В Рязани с 31 января открылись 4 пункта, где можно бесплатно пройти экспресс-тестирование на COVID-19. По словам главы региона, посетившего один из них, они востребованы у горожан.

Пункты экспресс-тестирования на коронавирус работают на бесплатной основе и без предварительной записи в разных районах Рязани: на площади Победы у Муниципального культурного центра, у Территориального отдела ЗАГС №1 на Московском шоссе, у торгового центра "Европа" в районе Дашково-Песочни и у торгово-рыночного комплекса "Полетаевский" в Горроще. Время работы всех центров - с 10:00 до 16:00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

Для того, чтобы узнать о своем состоянии, не нужна предварительная запись, надо только не забыть паспорт и СНИЛС. Уже с утра в понедельник к пунктам выстроились очереди. Впрочем, как отмечают авторы снимков в соцсетях, тестирование идет довольно споро. По официальным данным, прием каждого пациента длится в среднем 7-10 минут.

Глава региона Николай Любимов подчеркнул, что работа таких точек позволяет снизить нагрузку на поликлиники. Он также сообщил, что подобные пункты экспресс-тестирования на COVID-19, возможно, откроются и в других местах областного центра. Не исключено, что для этого будут задействованы невостребованные помещения, а не только палатки на улице.

Пункты организованы министерством здравоохранения Рязанской области совместно с Центром бережливого производства, а также при поддержке МЧС и администрации Рязани.

Между тем

В Тульской области стационарные пункты экспресс-тестирования работают в пяти точках областного центра (тульском городском концертном зале и ТЦ) и один - в Новомосковске с 24 января. Результат известен уже через 15 минут. В случае положительного теста автоматически оформляется больничный и выдается памятка о необходимости самоизоляции, информация об этом передается в Роспотребнадзор. За первую неделю тестирование прошли 4213 человек, было выявлено 222 больных COVID-19, сообщили "РГ" в пресс-службе минздрава Тульской области.