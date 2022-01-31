На Камчатке четыре тысячи школьников ушли на дистант из-за COVID-19

Четыре тысячи камчатских школьников учатся на дистанционке из-за коронавируса. Об этом рассказала министр образования края Александра Короткова.

- В случае выявления хотя бы одного случая заболевания ковидом весь класс сразу же переводится на дистанционное обучение. Сегодня в крае таких классов 144, болеет 161 ребенок. На дистанционной форме обучения находятся 4 235 человек. Эта цифра соответствует примерно 12 процентам общего количества обучающихся в регионе, - рассказала Александра Короткова.

Министр отметила, что, когда управление образования получает от Роспотребнадзора общие списки детей, находящихся на дистанте, их перенаправляют в учреждения дополнительного образования, чтобы те не допускали ребят и до своих занятий. Это сделано, чтобы инфекция не распространялась через тех, кто болеет бессимптомно.

Короткова сообщила, что класс закрывается и в том случае, если более 30 процентов учеников заражены ОРВИ или гриппом. На сегодняшний день в регионе в дистанционном режиме работают четыре общеобразовательные и одна дошкольная организации, а также 44 отдельных класса.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов подчеркнул, что при обнаружении симптомов острых респираторных вирусных инфекций нужно обязательно тестировать детей на COVID-19.