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31.01.2022 11:04
Рубрика: Общество

Ректор Амурской медакадемии рассказала, как готовиться к "омикрону"

Текст: Сергей Набивачев (Амурская область)
И.о. ректора Амурской государственной медицинской академии, доктор медицинских наук Татьяна Заболотских поделилась с корреспондентом "РГ" своими ожиданиями от "омикрона" и переживаниями за студентов, работающих в "красных зонах" ковидных госпиталей.
Фото: Фото из архива Татьяны Заболотских Фото: Фото из архива Татьяны Заболотских
Фото: Фото из архива Татьяны Заболотских

- По поводу "омикрона" высказываются разные мнения. Одни говорят, что пандемия идет к концу, а коронавирус станет как простая простуда. Другие указывают на его повышенную заразность и призывают непривитых быстрее вакцинироваться. Где правда?

Татьяна Заболотских: Еще когда только появились сведения о новом штамме вируса, высказывались разные предположения о тяжести течения заболевания. Одни считали, что оно будет протекать гораздо легче, и "омикрон" вытеснит все остальные штаммы. Другие же предполагали более тяжелое течение инфекции. С коронавирусами человечество встречается не впервые. В 2002-2003 годах были зарегистрированы случаи тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом. Но пандемии как таковой не случилось. А COVID-19 захватил практически все страны и континенты.

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
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Что касается тяжести течения заболевания, то общеизвестно, что факторами риска такого течения является наличие у человека сахарного диабета, гипертонической болезни, ожирения, других метаболических нарушений.

Конкретно предсказать, как будет протекать инфекция, действительно, тяжело. Болеют и привитые, но гораздо легче. И единственное, в чем мы уверены по поводу "омикрона", - в его высокой контагиозности. Достаточно посмотреть, как растет количество заболевших в Москве и Санкт-Петербурге. В Амурской области мы ожидаем прихода нового штамма в начале февраля.

- Прививаться еще не поздно?

Татьяна Заболотских: Сейчас очень нестандартные и тяжелые условия. Несмотря на пандемический процесс, мы должны прививаться.

- Есть такое мнение, мол, лучше переболеть и получить естественный иммунитет.

Татьяна Заболотских: Кто-то перенесет болезнь легко, и это его счастье. Но даже после легко перенесенного заболевания могут быть тяжелые последствия. Это зависит от того, на каком фоне протекала болезнь. Вакцинация однозначно помогает в борьбе с этой инфекцией. Задача заключается не только в том, чтобы не заболеть, но и в том, чтобы не получить тяжелые осложнения и последствия. Потому что болезнь на самом деле может быть непредсказуемой. Погибают чаще те люди, которые пренебрегли лечением на ранних стадиях, считая, что это банальная ОРВИ.

- Чем отличается "ковидная" пневмония от "обычной"?

Татьяна Заболотских: Пневмония, ассоциированная с коронавирусной инфекцией, относится к особому виду поражения легких, когда в процесс вовлекаются практически все структуры органа - стенки альвеол, сосуды, ткань, расположенная между альвеолами, поэтому возникает тяжелый респираторный синдром. Этот процесс распространяется очень быстро. Изменения выявляются при проведении компьютерной томографии. В случае "классической" пневмонии ее можно диагностировать на обычной рентгенограмме.

- При этом заболевание может поразить не только легкие.

Татьяна Заболотских: При этой инфекции в патологический процесс вовлекается эндотелий сосудов различных органов, поэтому помимо легких поражается сердечно-сосудистая, нервная системы, желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат. Поэтому и последствия заболевания тяжелые. Люди жалуются на плохое самочувствие, у них длительное время сохраняется усталость, слабость, головные боли.

Фото: AP Photo
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Возникновению заболевания могут способствовать такие факторы, как охлаждение, курение, нервное перенапряжение.

- То есть, кроме прививки, можно посоветовать вести здоровый образ жизни?

Татьяна Заболотских: Это самое главное. Ведь в понятие здорового образа жизни входит все, включая питание, режим дня, психическое состояние человека. Это все очень мощные факторы, которые влияют на иммунитет. Это есть неспецифическая профилактика любых болезней. Учитывая, что коронавирус - очень контагиозное заболевание, необходимо избегать массового скопления людей, ненужных поездок, где есть вероятность контакта с носителем вируса.

- Приближается сезон "весеннего авитаминоза"…

Татьяна Заболотских: Это тоже неблагоприятный фактор, который может способствовать заражению коронавирусной инфекцией. Рекомендаций, как повысить свой иммунитет, существует очень много. Кто-то рекомендует такие микроэлементы, как цинк, магний, которые участвуют в иммунном ответе. Кто-то уповает на витамин D. В любом случае, прием витаминов не повредит. Что касается специфических иммунных препаратов, то здесь обязательна консультация врача.

- И про ставшие уже привычными в последнее время меры профилактики тоже нельзя забывать…

Татьяна Заболотских: Я думаю, что все уже привыкли к мерам профилактики, которые снижают вероятность проникновения вируса в организм, имеется в виду ношение масок, перчаток, избегание контакта с больным человеком, а также применение дезинфицирующих растворов, салфеток. И здесь уместно снова сказать, что здоровый образ жизни - это тоже мера неспецифической профилактики заболеваний.

- Словом, ведем здоровый образ жизни, гуляем по улице, проветриваем помещение, моем руки перед едой…

Татьяна Заболотских: И не только перед едой. Действительно, должно стать привычкой соблюдение мер профилактики. К сожалению, не все относятся к этому ответственно, но, думаю, те, кто переболел сам или у кого болели родственники, их строго соблюдают.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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- Ваши студенты работают в "красной зоне". Сколько их там?

Татьяна Заболотских: За эти два года работало около 150 человек. В основном они выполняют обязанности среднего и младшего медицинского персонала. Это 18-20-летние ребята. Есть также ординаторы - им по 23-25 лет, они окончили академию и проходят обучение по узкой специальности. Стажерами устроены те ординаторы, которые осваивают специальность анестезиология-реаниматология.

Конечно, всем поначалу было сложно. Это особый режим работы. Соблюдая все меры предосторожности, приходится носить специальные костюмы и работать в них, к этому тоже нужно привыкнуть. Кроме того, морально сложно работать с тяжелыми пациентами ребятам, у которых еще недостаточно опыта. И студенты, и ординаторы со всеми трудностями справляются. Для них это очень хорошая практика, самостоятельная работа. В инфекционном госпитале не допускаются свидания с родными. Через ребят поддерживается связь пациентов и их родственников. Большую работу выполняют волонтеры, работая в колл-центрах, доставляя пожилым пациентам продукты и лекарства.

- Коронавирус какие-то коррективы в учебные программы академии внес?

Татьяна Заболотских: Коррективы были связаны с прохождением теоретических и практических занятий. Кроме того, были подготовлены материалы по коронавирусной инфекции для врачей различных специальностей, а также для студентов, которые направлялись на практику в амбулаторное звено.

- Переживаете за ваших ребят?

Татьяна Заболотских: А как вы думаете? Я каждый день контролирую, кто заболел, где заболел, где живет, откуда приехал, чтобы вовремя провести необходимые мероприятия и не допустить вспышки заболевания в общежитии. Я и за преподавателей очень волнуюсь. Но все они понимают опасность этой инфекции, практически все привиты.

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