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31.01.2022 10:48
Рубрика: Общество

Штамм "омикрон" выявлен в двух поселках Еврейской автономной области

Текст: Александр Филимоненко

Омикрон-штамм новой коронавирусной инфекции выявлен у жителей поселков Николаевка и Приамурский Смидовичского района Еврейской автономной области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По словам главного санитарного врача ЕАО Павла Копылова, один из двух заболевших в Смидовичском районе - несовершеннолетний.

По информации областного управления Роспотребнадзора, эпидобстановка в автономии остается напряженной. Наравне с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется всплеск гриппа и ОРВИ. Большинство заболевших - дети. Заболеваемость высокая отчасти из-за низкого уровня вакцинации от гриппа.

В регион поступили 240 доз вакцины от коронавируса "Спутник-М" для подростков. В школах автономии организована разъяснительная работа.

- Тема вакцинации от COVID-19 обсуждается на родительских собраниях и в школьных чатах. Собираем предварительные сведения о согласии. Принимать письменные заявления начнем на следующей неделе, - уточнила и.о. начальника областного департамента образования Наталья Соловченкова.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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