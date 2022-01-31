В Приамурье умер пес Дружок, ставший знаменитым после наводнения

В Амурской области умер от старости пес Дружок, ставший символом дальневосточного наводнения 2013 года, сообщает РИА Новости.

Когда хозяев эвакуировали, собака вернулась охранять их дом в селе Владимировка Благовещенского района. Пес простоял по шею в воде всю ночь, пока его не забрали. Эта история принесла четвероногому охраннику всероссийскую известность.

Герой еще при жизни был увековечен в бронзе. В 2015 году памятник Дружку появился на набережной Амура в Благовещенске. Это одно из самых популярных мест в городе. Жители и гости амурской столицы любят фотографироваться с бронзовым псом.

В семье своих владельцев Дружок прожил 17 лет.