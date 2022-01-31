В Приамурье умер пес Дружок, ставший знаменитым после наводнения

Новости

С 1 февраля пенсии россиян вырастут на 8,6 процента 07:39
Опыты на грызунах подтвердили легкий COVID-19 у зараженных "омикроном" 07:10
Мисс США 2019 Чесли Крист погибла в Нью-Йорке 06:36
Трутнев рассказал о проблемах при передаче "дальневосточных гектаров" 06:27
Военные РФ организовали систему управления войсками на учениях в Беларуси 06:15
В Комсомольске-на-Амуре лже-медики похитили больше 188 млн рублей 05:26
В Приморье выполнили уникальную 4D-операцию 05:09
Мэр Нью-Йорка заявил о резком снижении числа случаев COVID-19 05:07
Нутрициолог посоветовала рыбу и водоросли для восполнения запасов йода 05:07
В Приморье началась вакцинация подростков от коронавируса 05:03
Врач Сухова посоветовала вакцинироваться от COVID-19 в утренние часы 04:05
Японские ученые: Штамм "омикрон" вызывает более легкую пневмонию 03:50
Круизный лайнер вынудил SpaceX перенести запуск ракеты 03:26
В Чехии ураганный ветер блокировал движение поездов 03:05
Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к лету 02:32
В столице Канады продолжились протесты против коронавирусных ограничений 02:25
Express: Риск повторного заражения "омикроном" выше в 5,4 раза 01:55
В Австрии завершился локдаун для непривитых 01:52
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина 01:23
FT: Париж и Берлин встревожены воинственной политикой Британии в адрес России 00:50
Футболист "МЮ" арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки 30.01.2022
СКР завершил расследование уголовного дела об аферах с билетами в театр 30.01.2022
Африканские священники РПЦ совершили первую литургию 30.01.2022
Умер актер, режиссер и сценарист Виктор Мережко 30.01.2022
Около 567 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 30.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 07:01
Рубрика: Происшествия

В Приамурье умер пес Дружок, ставший знаменитым после наводнения

Текст: Сергей Набивачев
Памятник Дружку. Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости Памятник Дружку. Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости
Памятник Дружку. Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости

В Амурской области умер от старости пес Дружок, ставший символом дальневосточного наводнения 2013 года, сообщает РИА Новости.

Фото: Центр "Амурский тигр"
Как тигры в ЕАО пережили амурский паводок

Когда хозяев эвакуировали, собака вернулась охранять их дом в селе Владимировка Благовещенского района. Пес простоял по шею в воде всю ночь, пока его не забрали. Эта история принесла четвероногому охраннику всероссийскую известность.

Герой еще при жизни был увековечен в бронзе. В 2015 году памятник Дружку появился на набережной Амура в Благовещенске. Это одно из самых популярных мест в городе. Жители и гости амурской столицы любят фотографироваться с бронзовым псом.

В семье своих владельцев Дружок прожил 17 лет.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Наводнение на Дальнем Востоке

Главное сегодня

С 1 февраля пенсии россиян вырастут на 8,6 процента
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Военные РФ организовали систему управления войсками на учениях в Беларуси
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал"
Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к лету
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои