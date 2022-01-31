В Приморье началась вакцинация подростков от коронавируса

В Приморье в понедельник начали вакцинацию подростков от коронавируса. Как сообщили в правительстве региона, 90 доз вакцины от COVID-19 "Спутник-М", предназначенной для подростков 12-17 лет, поступили в край на минувшей неделе.

Вакцинация проходит по предварительной записи по телефонам колл-центра, на госуслугах и на сайте er25.

Как ранее писала "РГ", на первоначальном этапе в край придет около 30 тысяч доз вакцины. Этого хватит на то, чтобы привить примерно 20 процентов приморских подростков, после вакцину будут дозаказывать.