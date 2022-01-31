В Забайкалье двух дорожников осудили за ДТП с 14 жертвами

В Забайкальском крае главного инженера "Управления федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал", входящего в Росавтодор, признали виновным в халатности, из-за которой в 2017 году погибли 14 человек. Он должным образом не проконтролировал проведение капитального ремонта автодороги "Байкал".

Согласно материалам следствия, 23 апреля на опасном участке трассы работники демонтировали старые ограждения и дорожные знаки, но не установили необходимое при ремонте временное ограждение и знаки, предупреждающие об опасном участке и направлении поворота. Через несколько дней проверка выявила эти нарушения. Их надо было устранить, но главный инженер не проследил и за этим.

Из-за халатности дорожников вечером 11 июня на этом участке перевернулся пассажирский автобус Asia Granbird. В результате ДТП погибли водитель и 13 пассажиров. Еще 37 человек, находившихся в автобусе, получили травмы различной степени тяжести.

"В ходе предварительного следствия по уголовному делу назначено и проведено более 65 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, автотехнические, строительно-технические", - сообщает Следственное управление СК РФ по Забайкалью.

Осужден также начальник участка от компании-подрядчика, который руководил ремонтом. Обоим фигурантам назначили по пять лет лишения свободы условно с запретом в течение двух лет занимать должности, связанные с дорожным строительством.