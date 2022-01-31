Главный педиатр в Самаре рассказала, как лечить детей во время пандемии

При проявлении у ребенка таких симптомов, как насморк, боль в горле при глотании и покашливание, необходимо соблюдать домашний режим не менее семи дней, отметила главный педиатр Самарской области Светлана Пыркова.

- Если температура не превышает 37.2°С, вы можете обратиться на горячую линию 122 или в регистратуру поликлиники для организации консультации с медработником, в том числе дистанционным методом. Если же у ребёнка температура 38°С и выше, которая сохраняется более двух дней, нарушено самочувствие, снижен аппетит, необходимо вызвать врача-педиатра на дом.

Доктор советует строго выполнять рекомендации медиков по лечению. Обязательно нужно следить за питьевым режимом ребенка. Важно увеличить количество выпиваемой теплой жидкости до двух литров в сутки. Носовые ходы педиатр рекомендует промывать солевым раствором.

По словам педиатра, прием жаропонижающих препаратов допускается только при повышении температуры выше 38,5°С. Антибиотики могут быть назначены только врачом-педиатром при наличии показаний.

Отметим, с 1 февраля в регионе вводят новые антиковидные ограничения из-за сильного роста количества заразившихся. Медицинские организации переводят на экстренный режим работы - это оказание только экстренной и неотложной медицинской помощи, выдача лекарственных препаратов льготного лекарственного обеспечения с преимущественной доставкой на дом. В штатном режиме будет оказываться стационарная помощь по кардиологическому, онкологическому профилю, беременным женщинам.

31 января в регионе выявили 2478 новых случаев COVID-19. Школы в регионе самостоятельно принимают решение о введении дистанционного обучения.