Житель Кировской области незаконно вырубил лес на 85 миллионов рублей

В Кировской области под суд пойдет местный житель, нарубивший деревьев на 85 миллионов рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура региона, сообщает пресс-служба ведомства.

В деле 47-летнего предпринимателя - девять фактов незаконной добычи леса в особо крупном размере. По версии следствия, в течение двух лет мужчина нанимал людей на вырубку, а затем продавал древесину. В прокуратуре считают, что наемные работники не знали о преступных намерениях своего заказчика.

На имущество обвиняемого наложен арест, а заключение прокуратуры направлено в Советский районный суд Кировской области для рассмотрения по существу.

В январе экс-министр лесного хозяйства региона Алексей Шургин был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в получении взяток в размере свыше 23 миллионов рублей.