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31.01.2022 11:47
Рубрика: Общество

Инспекторы Саяно-Шушенского заповедника сняли на видео редкого барса

Текст: Дмитрий Машуков

Сотрудникам государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский" удалось сделать редкую видеозапись встречи с ирбисом. Люди заметили снежного барса на расстоянии 15-20 метров, и зверь позволил снять себя на камеры телефонов. Это большая удача для инспекторов охраняемой территории - за четыре с половиной десятилетия ее существования далеко не каждый из сотрудников видел барса воочию, рассказали сегодня в пресс-службе заповедника.

Фото: Pixabay.com
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Во время рейда госинспекторы оперативной группы заповедника и представители Хакасского отделения Русского географического общества, двигаясь колонной на снегоходах, увидели на берегу водохранилища ирбиса. Он неспешно шел вверх по горному склону и временами даже останавливался. Судя по круглому животу барса, он недавно плотно поел и, похоже, направлялся к месту отдыха.

"Мы достали телефоны и начали снимать. Из-за мороза техника немного подвела нас. Но на получившемся видео все равно хорошо видно ирбиса", - поделился замдиректора заповедника по охране территории Владимир Федореев.

Напомним, в ноябре 2021-го удача тоже сопутствовала сотрудникам заповедника: ирбиса удалось снять на видео прямо из окна инспекторского домика.

Справка "РГ"

Снежный барс (ирбис) находится под угрозой исчезновения. Это животное занесено в Красные книги всех рангов. По данным экспертов, численность редкого представителя семейства кошачьих в России - не более 90 особей.

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