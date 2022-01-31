Прокуратура после публикации "РГ" подала иск к новосибирским чиновникам

- У нас дорогу сегодня гаишники рулеткой измеряют! - в день выхода газеты сообщали корреспондентам "РГ" удивленные жители, не ожидавшие такой оперативной реакции на статью.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, ответчиком по иску выступит администрация Мошковского района. Прокуратура требует, чтобы чиновники обеспечили дорожное сообщение между поселком Барлакский, где находится школа-девятилетка, и поселком Удачный, откуда дети ходят в эту самую школу. Ходить им сейчас приходится с риском для жизни, по проезжей части длиной более километра - без тротуаров и обочин. Школьный автобус пустить между поселками нельзя - существующая дорога не соответствует требованиям. Она уже шести метров, а это нарушение нормативов, которые установлены государством для школьного подвоза. Кроме того, в конечных пунктах нет площадок для разворота автобуса и остановочных павильонов - они тоже предусмотрены нормативами.

Почему прокуратура требует именно "обеспечить дорожное сообщение", как будто дороги нет вовсе? Потому что муниципалитет не обслуживает и не содержит эту дорогу, указывает надзорный орган. В результате нарушаются права нескольких десятков детей на образование - иск подан в защиту их интересов, а также - права участников дорожного движения, которые ездят по этой дороге, которой будто бы и нет.

Вкратце напомним предысторию. Около десяти лет назад на территории Новосибирского района образовался поселок Удачный. Люди купили участки, построили дома и стали жить тут постоянно - таких больше трех сотен. Ближайшая к этому поселку школа - в поселке Барлакский, который находится на территории другого района области, Мошковского. Дорогу между двумя поселками начала строить еще продававшая участки под застройку компания, а продолжали сами жители, собрав деньги в складчину.

Покрытие сделано, как рассказал "РГ" председатель правления Удачного Юрий Терентьев, из асфальтовой крошки (что по цене почти как щебенка), и то на 1,2 километра дороги ушло полтора, а то и два миллиона рублей. Нормативы для школьного автобуса в момент строительства, конечно, жители поселка в голове не держали - им нужно было сделать проезд, думали об этом. Уже потом, в переписке с чиновниками выяснилось, что школьный транспорт ходить здесь не может - кое-где ширина полотна не дотягивает до шести метров.

Чиновники планировали заняться проблемой не раньше 2023-2024 года - и не самой дорогой, а только ее проектом. Судебный иск заставит их задуматься гораздо раньше. При этом, по самым приблизительным прикидкам Юрия Терентьева, расходы потребуются огромные - не меньше 50 миллионов рублей, и это только для начала. Сейчас дорога на уровне полей, и потому ее надо не только расширять, но и поднимать, если по-хорошему. Бюджет района не дотягивает и до 20 миллионов рублей в год. Очевидно, что, если иск прокуратуры будет удовлетворен, придется подключаться и бюджету области.