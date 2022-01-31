Циклон "Надя" повалил около 150 деревьев в Калининградской области

Мощный штормовой ветер, бушевавший в самом западном регионе 30 января, повалил 143 дерева. Упавшие стволы повредили 13 автомобилей.

Как сообщает главное управление МЧС по Калининградской области, были зафиксированы локальные отключения электроснабжения, но к 23 часам электроснабжение всех населенных пунктов было восстановлено. Информации о пострадавших нет. Большая часть упавших деревьев уже убрана.

Хотя сообщения о прорыве дамбы в районе поселка Малая Матросовка под Полесском не подтвердились, сохраняется риск нагонных явлений, поэтому в месте возможного перелива уложено более четырехсот мешков с песком.

В администрации Калининграда сообщили, что к утру в областном центре оказались отключены более 1 200 уличных фонарей, повреждено девять зданий и сооружений, помято 11 автомобилей, повалено 53 дерева.

Уровень реки Преголя повысился на 112 сантиметров, это вызвало локальные подтопления, в частности, проезда в микрорайон Прегольский. Коммунальные службы города устраняют последствия разгула циклона "Надя", на это потребуется еще несколько дней. Список происшествий пополняется, очевидцы продолжают звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Циклон, пришедший в регион ночью 30 января, принес штормовой западный и северо-западный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, высота волны в море была не менее 4-6 метров. Это уже четвертый мощный циклон, атаковавший Калининградскую область в январе, после "Эльзы", "Герхильда" и "Иды".