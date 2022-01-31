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31.01.2022 12:30
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти завели дело на няню после смерти двухлетнего ребенка

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении 35-летней женщины, в доме которой накануне нашли тело двухлетнего ребенка. Женщине вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Ситуация, в которой предстоит разобраться следователям, сложная. Ребенок долгое время жил с няней и ее кровными детьми в квартире на проспекте Науки. Биологическая мать, живущая в Мурино, сильно болела, поэтому заниматься воспитанием ребенка не могла.

Несколько дней назад у девочки ухудшилось самочувствие, а 30 января она скончалась. Няня сообщила об этом матери девочки, та забрала тело дочери и рассказала обо всем правоохранительным органам.

Следователи считают, что няня невнимательно отнеслась к состоянию ребенка, не вызвала врачей. Можно ли было спасти ребенка при вовремя начатом лечении, будет выясняться. На период следствия СК по Ленобласти будет ходатайствовать о заключении няни под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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