В Петербурге учеников с 7 по 11 классы перевели на дистанционное обучение

В Петербурге ужесточили ограничения для несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба Смольного, запреты продлятся со 2 по 13 февраля.

В этот период всем несовершеннолетним запрещается посещать кафе, исключение сделано для привокзальных точек общепита и точек питания в гостиницах.

Также детей до 18 лет перестанут пускать в непродовольственные магазины за исключением продуктовых и аптек.

Учеников с 7 по 11 классы переводят на дистанционное обучение. Приходить в школу им будет нельзя даже, чтобы заниматься в кружках. Остальные ученики по введенному ранее правилу переводятся на дистанционку как только в классе заболевает хоть один человек.

Также отмечаются спортивные мероприятия с участием детей, исключение сделано только для юных спортсменов, которые занимаются профессионально.

Новые ограничения обусловлены ростом заболеваемости среди детей. И это уже второй этап введения запретов для несовершеннолетних. Ранее детям запретили посещать учреждения культуры, спортивные состязания и участвовать в массовых мероприятиях.