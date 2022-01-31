В Петербурге еще семь баров закрыли за нарушение антиковидных правил

В Петербурге в ходе ночных рейдов выявили нарушения антиковидных требований в семи барах. Их закрыли и опечатали.

Как сообщили в Смольном, всего было проверено 17 точек общепита. Главное нарушение - продолжение работы в ночное время, несмотря на запрет. Его проигнорировали кальянные на проспектах Косыгина и Владимирском, на улицах Оптиков, Ильюшина и Ивановской, а также бар на 7-ой линии Васильевского острова и караоке-бар на проспекте Славы.

Кроме того, посетители в нарушение ограничений курили кальяны, а персонал заведений не носил маски. В кальянных и барах также не нашлось журналов термометрии и дезинфекции, разметки для соблюдения социальной дистанции между клиентами. На входе у них не проверяли QR-коды о вакцинации или перенесенной болезни.

В отношении нарушителей будут возбуждены административные производства. Им грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Протоколы об административных нарушениях получили и 39 посетителей баров, не соблюдавших противоэпидемические требования.

Соблюдение антиковидных правил каждый день проверяется в общепите, торговле, сфере услуг и общественном транспорте Северной столицы. Бары-нарушители периодически закрывают. В городе растет заболеваемость COVID-19. За последние сутки выявлено 15802 новых случая.