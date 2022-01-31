Минпромторг: Нарушения промбезопасности стали причиной аварии на заводе "Каменский"

Комиссия Минпромторга России, расследовавшая ЧП на ростовском химкомбинате "Каменский", в результате которого погибли семь человек, пришла к выводу, что причиной аварии оказались грубые нарушения промбезопасности при устранении сбоя в работе оснастки.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства, во время технологической операции не предполагалось нахождение людей в цеху, так как процесс является высокоавтоматизированным.

По данным агентства, Минпромторг России является единственным владельцем предприятия "Каменский", комбинат занимается производством оружия и боеприпасов. Семьи погибших работников получили компенсации - 93 млн рублей.

Как писала "РГ", авария случилась вечером 29 июля 2021 года. Во время заполнения емкостей произошел взрыв и пожар. Возгорание было быстро ликвидировано, но семеро сотрудников пострадали, получив серьезные химические ожоги. Несмотря на усилия врачей, спасти рабочих не удалось.