На Дону родным погибших на химкомбинате выплатят по миллиону рублей

Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей родственникам погибших сотрудников химкомбината в Каменск-Шахтинском. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Ранее сообщалось, что 4 августа власти города объявили днем траура.

По данным администрации химкобината "Каменский", возгорание, которое спровоцировал взрыв, было быстро ликвидировано, а основное оборудование цеха осталось в рабочем состоянии.

Однако нештатная ситуация привела к гибели семи человек.

Возможной причиной ЧП могла стать временная неисправность оборудования и нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".