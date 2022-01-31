В Крымском районе из-за угрозы наводнения началась эвакуация жителей

Новости

"Онэксим" Прохорова продал "Росатому" большинство акций "Квадры" 22:51
"Спартак" подписал контракт с футболистом сборной Люксембурга 22:42
Sony купила разработчиков Halo за 3,6 млрд долларов 22:26
"Спартак" объявил о переходе Понсе в "Эльче" 22:20
Путин и Макрон могут провести личную встречу 21:55
Гинцбург: Испытания назальной вакцины закончатся через 2-2,5 месяца 21:39
За сутки 44 военнослужащих вылечили от коронавируса 21:29
Гинцбург назвал сроки начала клинических испытаний вакцины для детей 6-11 лет 21:25
Спецназ в Поволжье получил крупнокалиберные снайперские винтовки АСВКМ 21:19
В Британии назвали два малоизвестных симптома "омикрона" 21:14
Постпред РФ ушел с заседания СБ ООН ради встречи с Гутерришем 20:49
В ПФР перечислили признаки телефонных мошенников, звонящих пенсионерам 20:46
Youtube разблокировал каналы "Русского радио" и группы "Земляне" 20:39
Постпред КНР при ООН раскритиковал США за нагнетание обстановки вокруг Украины 20:38
Проценко рассказал, как COVID-19 повлиял на медицину в России 20:15
Военные учения в Казахстане, Киргизии и Таджикистане пройдут под эгидой ОДКБ в 2022 году 20:01
Захарова: Слушая Вашингтон, Киев должен помнить о судьбе Ирака, Сирии и Ливии 19:52
ДНР: Киев готовит информационную провокацию против Донбасса 19:49
Джонсон извинился за вечеринки в резиденции премьер-министра во время карантина 19:20
Первенец белорусской АЭС заместил около 1,8 млрд куб. м природного газа 19:09
Володин: Идея о снижении нештрафуемого порога скорости не имеет под собой оснований 18:31
Премьер-министр Канады заболел COVID-19 18:19
Герхард Шредер и его супруга заразились коронавирусом 18:14
Проценко подтвердил склонность к депрессии у переболевших ковидом 18:11
В Совфеде предложили упростить аренду банкоматов и торговых аппаратов 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
31.01.2022 22:17
Рубрика: Происшествия

В Крымском районе из-за угрозы наводнения началась эвакуация жителей

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В понедельник поздно вечером сотрудники администрации Крымского района и специалисты ГО и ЧС приступили к эвакуации жителей хутора Веселого Южного сельского поселения, которому грозит наводнение. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани
210 придомовых территорий и домов подтопило в районе на Кубани

- Уважаемые жители хутора Веселого! Начинается эвакуация. Автобусы находятся на главной улице. Возьмите все необходимые документы и вещи. Эвакуационный пункт развернут в школе № 23 хутора Красного, - обратился к своим землякам глава района Сергей Лесь.

Сегодня днем, по информации пресс-службы администрации муниципалитета, в Мерчанском сельском поселении были включены системы оповещения в режиме: "Внимание всем!". Представители местных властей вели подворовой обход жителей, предупреждая их о возможной угрозе подтопления.

При этом на протекающей по этой территории реке Абин работники ДРСУ убрали деревья, которые мешали проходу воды под мостом.

Напомним, накануне вечером специалисты ГО и ЧС и сотрудники местной администрации также предупреждали жителей хутора Веселый об угрозе подтопления, который стал возможен в результате таяния большого количества выпавшего снега и подъема уровня воды в реках.

Кстати, этот небольшой населенный пункт расположен всего в десяти километрах о города Крымска, который в в июле 2012 года подвергся катастрофическому наводнению.

- В хуторе Веселый еще со вчерашнего дня готовы автобусы для эвакуации жителей, - отметил Сергей Лесь. - Она потребуется, если уровень воды поднимется до критической отметки. Эвакуационный пункт развернут в школе № 22 хутора Новотроицкого, а также в школе № 23 хутора Красного. Жители были заранее оповещены о возможной угрозе.

По информации оперативного дежурного ЕДДС муниципального образования Крымский район, в превентивных целях было принято решение об эвакуации 10 маломобильных жителей хутора Веселый в хостел, расположенный в соседнем хуторе. Новотроицкий. От Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в операции было задействовано 23 человека и 11 единиц техники (три плавсредства), от МЧС России - девять человек личного состава и четыре единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кубани, в настоящее время в хуторе Веселом подтопленных домовладений и приусадебных участков нет. Талой водой, из полей, подтоплен низменный участок дороги на уровень до 30 сантиметров.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Минобороны РФ опровергло заявление Эстонии о якобы нарушении ее границ
Захарова: Слушая Вашингтон, Киев должен помнить о судьбе Ирака, Сирии и Ливии
Песков: Путин даст ответ НАТО по гарантиям безопасности, когда сочтет нужным
Гинцбург назвал сроки начала клинических испытаний вакцины для детей 6-11 лет
Минюст: 100 тысячам осужденных можно заменить заключение на принудительные работы
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои