В Крымском районе из-за угрозы наводнения началась эвакуация жителей

В понедельник поздно вечером сотрудники администрации Крымского района и специалисты ГО и ЧС приступили к эвакуации жителей хутора Веселого Южного сельского поселения, которому грозит наводнение. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

- Уважаемые жители хутора Веселого! Начинается эвакуация. Автобусы находятся на главной улице. Возьмите все необходимые документы и вещи. Эвакуационный пункт развернут в школе № 23 хутора Красного, - обратился к своим землякам глава района Сергей Лесь.

Сегодня днем, по информации пресс-службы администрации муниципалитета, в Мерчанском сельском поселении были включены системы оповещения в режиме: "Внимание всем!". Представители местных властей вели подворовой обход жителей, предупреждая их о возможной угрозе подтопления.

При этом на протекающей по этой территории реке Абин работники ДРСУ убрали деревья, которые мешали проходу воды под мостом.

Напомним, накануне вечером специалисты ГО и ЧС и сотрудники местной администрации также предупреждали жителей хутора Веселый об угрозе подтопления, который стал возможен в результате таяния большого количества выпавшего снега и подъема уровня воды в реках.

Кстати, этот небольшой населенный пункт расположен всего в десяти километрах о города Крымска, который в в июле 2012 года подвергся катастрофическому наводнению.

- В хуторе Веселый еще со вчерашнего дня готовы автобусы для эвакуации жителей, - отметил Сергей Лесь. - Она потребуется, если уровень воды поднимется до критической отметки. Эвакуационный пункт развернут в школе № 22 хутора Новотроицкого, а также в школе № 23 хутора Красного. Жители были заранее оповещены о возможной угрозе.

По информации оперативного дежурного ЕДДС муниципального образования Крымский район, в превентивных целях было принято решение об эвакуации 10 маломобильных жителей хутора Веселый в хостел, расположенный в соседнем хуторе. Новотроицкий. От Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в операции было задействовано 23 человека и 11 единиц техники (три плавсредства), от МЧС России - девять человек личного состава и четыре единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кубани, в настоящее время в хуторе Веселом подтопленных домовладений и приусадебных участков нет. Талой водой, из полей, подтоплен низменный участок дороги на уровень до 30 сантиметров.