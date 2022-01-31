В Сочи молния ударила в заходящий на посадку пассажирский Boeing

В аэропорту Сочи при заходе на посадку в пассажирский самолет ударила молния. Авиаинцидент случился накануне в 10.50. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Северный ветер" выполнял рейс из Красноярска.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, попадание молнии в воздухе экипаж не заметил.

"Факт попадания обнаружен техсоставом линейной станции техоблуживания в ходе послеполетного осмотра, - говорится в сообщении. - Воздушное судно отстранено от полета. Пассажиры были отправлены на резервном самолете".

Как выяснилось, у воздушного судна обнаружено повреждение плоскости левого стабилизатора.

Напомним, похожий случай произошел в Сочи около двух недель назад.