В Сочи молния ударила в заходящий на посадку пассажирский Boeing

Новости

Последний день подачи заявлений на ЕГЭ по выбору - 31 января 15:52
На полигоне в ЮВО проходит сбор резервистов 15:45
Посол РФ связал антироссийские сюжеты в Британии с кризисом внутри этой страны 15:41
Михневич возглавил сборную Польши по футболу 15:38
Воробьев не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19 15:35
Путин обсудит с премьером Венгрии проблемы европейской безопасности 15:32
Спасатели обнаружили пилота пропавшего японского истребителя 15:21
Врачи назвали признаки высокого уровня холестерина 15:21
В Екатеринбурге впервые вакцинировали от коронавируса 50 суворовцев 15:14
В Петербурге учеников с 7 по 11 классы перевели на дистанционное обучение 14:49
Минюст: порядка 100 тысячам осужденным в РФ можно заменить заключение на принудительные работы 14:48
Более 23 млрд рублей кабмин направит за четыре года на научный флот 14:48
Ярослав Ашихмин: Власти Москвы принимают меры и пересматривают их с учетом обстановки 14:44
Кабмин выделит еще 1,8 млрд рублей на проекты в авиастроении 14:28
МИД: Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля 14:08
Дмитрий Москаленко: Существующих антиковидных мер в Москве вполне достаточно 14:02
В Ивановской области выявлен омикрон-штамм 13:48
NHK: Японский истребитель F-15 пропал с радаров 13:42
В Кремле оценили матч Надаля и Медведева 13:37
Путин выразил соболезнования родным и близким Куравлева и Мережко 13:36
Грызлов вручил главе МИД Беларуси копии верительных грамот 13:35
Таможня пресекла вывоз крупной партии пиломатериалов в Китай 13:34
Песков назвал возможные санкции Лондона "атакой на бизнес" 13:26
В Германии во время проверки автомобиля застрелены двое полицейских 13:19
В Кремле отметили независимый подход Венгрии к выбору партнеров 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 12:46
Рубрика: Происшествия

В Сочи молния ударила в заходящий на посадку пассажирский Boeing

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В аэропорту Сочи при заходе на посадку в пассажирский самолет ударила молния. Авиаинцидент случился накануне в 10.50. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Северный ветер" выполнял рейс из Красноярска.

Рейс из Новосибирска в Москву отменили из-за неисправности самолета

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, попадание молнии в воздухе экипаж не заметил.

"Факт попадания обнаружен техсоставом линейной станции техоблуживания в ходе послеполетного осмотра, - говорится в сообщении. - Воздушное судно отстранено от полета. Пассажиры были отправлены на резервном самолете".

Как выяснилось, у воздушного судна обнаружено повреждение плоскости левого стабилизатора.

Напомним, похожий случай произошел в Сочи около двух недель назад.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Песков: Путин даст ответ НАТО по гарантиям безопасности, когда сочтет нужным
В Петербурге учеников с 7 по 11 классы перевели на дистанционное обучение
СК РФ возбудил дело по факту гибели военнослужащего в Подмосковье
Сбербанк запустил функцию проверки онлайн-переводов доверенным лицом
Песков призвал США отказаться от истерики в информационной кампании вокруг Украины
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои