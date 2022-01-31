Белые медведи в Арктике голодают из-за быстрого таяния льдов

Завершилась операция по очередной транспортировке двух годовалых белых медвежат из поселка газовиков Харасавэй в природную среду обитания, за 300 км от жилья человека.

Напомним, впервые их вертолетом переправили на вольные хлеба ровно месяц назад. Их перевезли за 100 километров от месторождения, оставив на первое время запас рыбы в 200 килограммов. Каково же было удивление, когда через 18 дней, сделав по морю крюк в 600 километров, животные вернулись к вахтовикам.

Что заставило их прийти по льду обратно к людям? Какая судьба ждет медвежат? И что сегодня происходит с популяцией белых медведей в Арктике? Что им угрожает и есть ли шанс на спасение? Об этом "РГ" рассказали директор Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих, руководитель операции по транспортировке медвежат Андрей Болтунов и ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова РАН, член Группы при Росприроднадзоре по медвежатам-сиротам Илья Мордвинцев.

Скажите, почему все-таки Хара и Савэй, как прозвали их газовики, вернулись обратно к людям?

Андрей Болтунов: Одна из причин в том, что они, к нашему большому сожалению, успели привыкнуть к легкому хлебу, прикормились. Это оказалось для них намного привлекательнее, чем самим добывать пропитание в дикой природе. Хотя известно, что взрослые медведи добывают нерпу в тех местах, куда переправили мишек. Расстояние в 600 километров для них - далеко не марафонская дистанция, и они пришли обратно к людям.

А что сейчас, не отправятся ли они обратно?

Андрей Болтунов: Надеемся, что все-таки нет. В первый раз, когда мы переправляли медвежат, были очень сложные погодные условия - сильный ветер, плохая видимость из-за полярной ночи и мы решили их высадить на том же берегу Ямала, но на достаточном, на наш взгляд, расстоянии, чтобы мишки зажили самостоятельной жизнью.

Сейчас мы доставили их за 300 километров на северо-восток от месторождения на полуостров Явай, и чтобы вернуться обратно, им нужно преодолеть Обскую губу, где очень активный трафик судов. И вряд ли они пустятся в плаванье по открытым водам. Вот если бы они были с матерью, слов нет, вслед за ней они переплыли бы и Обскую губу.

Теперь им придется добывать пищу самостоятельно. Хотя, как и в первый раз, мы оставили им запас рыбы. Ко всему они довольно упитанные, вполне могут прожить месяц даже без еды. Мы наблюдаем за передвижением медведей по спутниковым передатчикам, которые на них установили.

Проблема состоит еще и в том, что мишки привыкли жить рядом с технологическими объектами. В поселке они спали практически под турбиной, которая вырабатывает энергию. Они адаптировались к промышленному шуму и огням. Поэтому есть риск, что, если они двинутся на Явае на юг полуострова, снова могут выйти к поселкам газовиков. Только уже других.

А где мать медвежат, как вышло, что они остались одни?

Илья Мордвинцев: Как рассказывают местные жители, к берегу Ямала не так давно прибило труп кита, и целая группа медведей им питались. Там же были и эти медвежата с мамой и старшим братом. Бросить их она, конечно, не могла и скорее всего, они просто зазевались, когда родственники уже уходили, и в итоге потерялись. Ну а потом вышли к поселку газовиков.

Переправить их на далекий остров - было единственным выходом из ситуации? Можно было оставить их в поселке газовиков?

Андрей Болтунов: Это исключено, все-таки они не милые цирковые мишки, а дикие и довольно свирепые звери. Территорию поселка они уже стали считать своей, нет-нет да и проявляли норов, рычали на людей. И это уже сейчас, пока им всего год. Дальше ситуация могла складываться очень опасной для человека.

Переправить их в зоопарк - тоже не лучший выбор. Они уже достаточно большие, чтобы адаптироваться к жизни там. Пребывание в зоопарке стало бы для них огромным стрессом. Представьте клетку размером 20 на 25 метров для медвежат, которые еще вчера преодолевали расстояния в сотни километров по морю, - это же все равно что спортсмена поместить в комнате метр на метр, и сказать ему: "Мы тебя будем кормить-поить, но выйти отсюда ты никогда не сможешь". Медведи в клетке сутки напролет ходят по одному и тому же маршруту, стирают лапы в кровь по бетону. У многих начинаются ментальные расстройства.

Так что переправить мишек на Явай, в природную среду - это самый оптимальный вариант в данном случае.

Как решается, что делать в подобных ситуациях, когда находят медвежат-сирот?

Илья Мордвинцев: Как только поступает сигнал, сообщество ученых, прежде всего входящих в Группу по медвежатам-сиротам при Росприроднадзоре, а это целый ряд научных организаций, думает, что предпринять. К слову, решается судьба не только медвежат, но и взрослых особей, которые подходят близко к жилью человека. Так, на Ямале в этом году очень много медведей остались на севере полуострова из-за того, что зимой там погибло очень много оленей в результате бескормицы, и медведи долго питались их останками. Часто они выходили к жилью местных, и тундровики боялись выйти из чумов. Поэтому несколько медведей пришлось отгонять на безопасное от людей расстояние.

Случаев встречи человека и белых медведей стало больше?

Илья Мордвинцев: Безусловно, да. Изменение климата приводит к стремительному таянию льдов - главной площадки для питания белых медведей, в результате все больше этих животных остаются на берегу, на островах. В поисках еды они, конечно, часто выходят и к человеку.

Можно сказать, что медведи в Арктике сегодня голодают из-за потепления?

Илья Мордвинцев: Ситуация в разных регионах обитания этих животных разная. На Ямале, например, мы не обнаруживаем истощенных и павших животных. Они, конечно, не барствуют, но все же приспособились ловить рыбу в устьях рек, при приливах туда иногда заходят и тюлени. Кроме того, в этих краях активно гнездуются арктические птицы и медведи могут собирать яйца, охотиться на птиц.

И совсем иные условия для медведей складываются на Новой Земле, на Земле Франца-Иосифа. Там им приходится искать себе пищу на скалах, где гнездуются птицы. Вот там, увы, мы находим животных и павших и в крайней степени истощения.

Означает ли это, что популяция медведей может оказаться под угрозой полного исчезновения?

Илья Мордвинцев: Надеюсь, что все-таки нет, но то, как стремительно происходит потепление в Арктике, и все дальше отступают льды, очень сильно осложняет существование белого медведя. Он вынужден приспосабливаться, выискивая себе источники пропитания. По сути его спасает только то, что он всеяден.

Однозначно можно сказать, что по мере адаптации белых медведей будет возникать все больше проблем и у нас с этими животными, и у них с нами.

Сколько еды нужно белому медведю?

Он может за раз съесть и 30 килограммов нерпы. Но в природе такая удача - редкость, поэтому медведь может иногда жить практически без еды до двух месяцев. В зоопарке ему полагается по десять килограммов рыбы и мяса в сутки.