Россия приостановит импорт птицы и яйца из Молдавии с 1 февраля

С 1 февраля этого года в России временно запрещено импортировать птицеводческую продукцию из Молдавии на фоне вспышки заболеваемости птичьим гриппом. Документ опубликован на сайте Россельхознадзора за подписью замглавы службы Константина Савенкова.

В перечень продукции, которая запрещена для ввоза, попали живая птица (ее транзит через территорию РФ также ограничивается), инкубационное яйцо, мясо птицы и продукция из нее. Исключение составят только те продукты, которые прошли термическую обработку, имея в составе птичье мясо. Также под ограничения попали необработанные корма и кормовые добавки для птиц и бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птицы.

В прошлом году вспышки птичьего гриппа были зарегистрированы как минимум в 40 странах мира, на фоне чего Россия расширила ограничения на ввоз птицеводческой продукции для минимизации распространения заболевания на территории России. Под ограничения уже попали предприятия на территориях Чехии, Швеции, Германии и других европейских стран. Наибольшую потребность Россия испытывает в инкубационном яйце.