С 1 февраля пенсии россиян вырастут на 8,6 процента

С 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 8,6 процента. Это предусмотрено законом, подписанным президентом Владимиром Путиным. Индексация коснется 30,8 миллиона получателей страховых пенсий по всей стране.

По итогам января пенсионеры уже получили ежемесячную выплату, она тоже была проиндексирована, но не на 8,6 процента, а на 5,9 процента. Средняя пенсия в январе этого года составила 18 512 рублей против 17 481 рубля в прошлом году, но с февраля за счет индексации она вырастет до 18 984 рублей.

Кроме того, согласно закону, всем пенсионерам придет компенсация за январь - разница между индексацией 5,9% и 8,6%. Это связано с тем, что перерасчет с 1 января законодательно оформили только в конце этого месяца.

Причиной более серьезной индексации пенсий неработающих пенсионеров стала более высокая, чем ожидалось, инфляция по итогам 2021 года. В правительстве предполагали, что она составит 5,9 процента, поэтому заложили в бюджет индексацию страховых пенсий с 1 января 2022 года именно на этом уровне. Однако по итогам года инфляция достигла 8,4 процента, в связи с чем Владимир Путин поручил сделать перерасчет в пользу пенсионеров.

Индексация на уровне 8,6 процента, что выше средней инфляции по стране, также коснется выплат инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, Героям России, а также людям, пострадавшим на производстве. Самая большая выплата коснется Героев Советского Союза и России: им с 1 февраля будет положено ежемесячно более 70 тысяч рублей.

Кроме пенсий, проиндексирован на уровень фактической инфляции с 1 февраля также будет материнский капитал, который вырастет с 483,9 тысячи рублей до 524,5 тысячи на первого ребенка и сразу до 693,1 тысяч рублей - на второго.

Владимир Путин в январе также поручил проиндексировать пенсии военных и приравненных к ним лиц с 1 февраля этого года на уровень фактической инфляции, однако законодательно закрепить это положение Совет Федерации успеет лишь ближе к середине февраля. После принятия закона пенсии военных и всего силового блока будут пересчитаны с 1 января с учетом индексации на 8,6 процента.