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31.01.2022 07:39
Рубрика: Экономика

С 1 февраля пенсии россиян вырастут на 8,6 процента

Текст: Анастасия Селиванова

С 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 8,6 процента. Это предусмотрено законом, подписанным президентом Владимиром Путиным. Индексация коснется 30,8 миллиона получателей страховых пенсий по всей стране.

Фото: РИА Новости
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По итогам января пенсионеры уже получили ежемесячную выплату, она тоже была проиндексирована, но не на 8,6 процента, а на 5,9 процента. Средняя пенсия в январе этого года составила 18 512 рублей против 17 481 рубля в прошлом году, но с февраля за счет индексации она вырастет до 18 984 рублей.

Кроме того, согласно закону, всем пенсионерам придет компенсация за январь - разница между индексацией 5,9% и 8,6%. Это связано с тем, что перерасчет с 1 января законодательно оформили только в конце этого месяца.

Причиной более серьезной индексации пенсий неработающих пенсионеров стала более высокая, чем ожидалось, инфляция по итогам 2021 года. В правительстве предполагали, что она составит 5,9 процента, поэтому заложили в бюджет индексацию страховых пенсий с 1 января 2022 года именно на этом уровне. Однако по итогам года инфляция достигла 8,4 процента, в связи с чем Владимир Путин поручил сделать перерасчет в пользу пенсионеров.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Индексация на уровне 8,6 процента, что выше средней инфляции по стране, также коснется выплат инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, Героям России, а также людям, пострадавшим на производстве. Самая большая выплата коснется Героев Советского Союза и России: им с 1 февраля будет положено ежемесячно более 70 тысяч рублей.

Кроме пенсий, проиндексирован на уровень фактической инфляции с 1 февраля также будет материнский капитал, который вырастет с 483,9 тысячи рублей до 524,5 тысячи на первого ребенка и сразу до 693,1 тысяч рублей - на второго.

Владимир Путин в январе также поручил проиндексировать пенсии военных и приравненных к ним лиц с 1 февраля этого года на уровень фактической инфляции, однако законодательно закрепить это положение Совет Федерации успеет лишь ближе к середине февраля. После принятия закона пенсии военных и всего силового блока будут пересчитаны с 1 января с учетом индексации на 8,6 процента.

Экономика Пенсии и пособия Президент Повышение пенсий

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