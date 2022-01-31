Сенатор прокомментировал возможность новых санкций Британии против России

Великобритания после выхода из ЕС стала особенно сосредотачиваться на борьбе с Россией, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя информацию о возможных новых санкциях Британии против российский компаний.

По его словам, Британия не только поддерживает санкционный режим США, но и инициирует свои рестрикции, а также активно поставляет вооружение на Украину.

"Вот это настоящая Великобритания. Они своими действиями пытаются пойти дальше США", - сказал сенатор RT.

Он отметил, что Великобритания переходит "какую-то черту своей ненависти к России".

"Все политики, которые пытаются как-то себя заявить, в основном заявляют себя, разрабатывая различные санкции против России. Я скажу, как я воспринимаю это: с иронией. Смотришь на них и понимаешь, что вообще общество не вполне здоровое", - добавил Цеков.

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что власти Великобритании рассматривают возможность расширения антироссийских санкций. По ее словам, в ближайшее время правительство представит соответствующий законопроект.